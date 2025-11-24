Несмотря на распространенное мнение о вреде картофеля, этот овощ обладает множеством полезных свойств, необходимых организму. Не зря его с давних времен называют вторым хлебом.

Доктор Эмили Джонстон из Медицинской школы Нью-Йоркского университета утверждает, что картофель содержит множество сложных углеводов, которые необходимы для длительного насыщения организма энергией. Кроме того, сложные углеводы имеют низкий гликемический индекс, что означает, что картофель не вызывает резких скачков сахара в крови.

Этот овощ также отличается низкой калорийностью и идеально подходит в качестве питательного компонента практически любой диеты. В картофеле содержится минимальное количество жиров, холестерина и натрия (соли).

Витамин C, содержащийся в картофеле, делает его важным помощником для нормального функционирования иммунной системы. Овощ богат клетчаткой — пищевыми волокнами, которые не перевариваются ферментами организма, а перерабатываются полезной микрофлорой кишечника, способствуя улучшению пищеварения.

Эксперт отметила, что основной источник клетчатки находится в кожуре клубней. Поэтому картофель лучше всего варить в мундире. В целом, способ приготовления этого овоща напрямую влияет на его полезные свойства.

Например, жарка картофеля в большом количестве масла, несмотря на визуальную и вкусовую привлекательность, может негативно сказаться на здоровье. Поэтому предпочтительнее варить или запекать картошку, а также умеренно добавлять соль и соусы, как сообщает American Heart Association (АНА).