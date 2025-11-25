Гранат среди сезонных фруктов выделяется своей высокой пользой для иммунной системы. Врач-диетолог Василиса Пономарева утверждает, что в холодное время года этот фрукт можно употреблять ежедневно.

Василиса Пономарева считает, что гранат, сезон которого начинается в сентябре и продолжается до февраля, должен быть в рационе каждого. Этот фрукт способствует нормализации работы различных систем организма.

«Семена граната полезны для кишечника благодаря содержащейся в них кислоте. Бактерии преобразуют её в уролитин, который обладает противовоспалительными свойствами. Гранат может защитить от грибковых и бактериальных инфекций», — отмечает диетолог.

Врач подчеркивает, что исследования показали положительное влияние семян граната на мышечную силу. Поэтому этот продукт часто включают в рацион те, кто стремится увеличить мышечную массу. Кроме того, микроэлементы, содержащиеся в гранате, защищают сердечно-сосудистую систему от вредного холестерина ЛПНП и помогают регулировать уровень артериального давления.

Также гранат будет полезен тем, кто заботится о здоровье кожи. Василиса Пономарева подчеркивает, что омега-5 жирные кислоты, содержащиеся в семенах плодов, способствуют уменьшению отечности и стимулируют выработку собственного коллагена.

По мнению врача, всего один стакан гранатового сока в день поможет сохранить эластичность сосудов сердца, поддержит иммунитет в борьбе с заболеваниями, улучшит пищеварение и общее состояние организма. Врач рекомендует выбирать самые спелые плоды. Хотя их чистка может быть непростой задачей, полученная польза оправдывает эти усилия.