Насколько полезна пастила? 0 139

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Насколько полезна пастила?

Да, натуральная фруктовая пастила без добавления сахара действительно полезна для здоровья, утверждает нутрициолог Алена ГОРДЕЙ.

 

Клетчатка, содержащаяся в значительных количествах в пастиле благодаря её фруктовой основе, способствует своевременному выведению токсинов из организма, улучшает пищеварительные процессы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также кишечную перистальтику.

Однако следует помнить, что все эти полезные свойства исчезают, если пастила изготавливается на основе сахарного сиропа с добавлением ароматизаторов и вкусовых добавок. В таком продукте, кроме быстрых углеводов, не останется ничего полезного.

Поэтому обязательно внимательно ознакомьтесь с составом продукта в магазине перед покупкой. Если вы сомневаетесь в качестве промышленной пастилы, вы можете приготовить этот сладкий десерт самостоятельно, используя сушилку для фруктов.

Эксперт также напомнила, что, как и любую другую сладость, пастилу лучше употреблять после основного приёма пищи. И, конечно, не стоит злоупотреблять этим продуктом, так как он обладает достаточно высокой калорийностью.

#сахар #углеводы #клетчатка #калории #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео