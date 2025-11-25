Кто сказал, что «фри» существует только в виде картофеля? Морковь и лук (а также корневой сельдерей, сладкий картофель и даже дайкон) можно великолепно обжарить во фритюре, предварительно нарезав их правильными кусочками. Результат получится не менее вкусным, чем привычная картошка-фри! В этом рецепте есть еще одна важная деталь — кукурузная мука. И вторая — двойная обжарка. Сочетание этой хитрой технологии с правильными ингредиентами создаст на ваших овощах великолепную хрустящую корочку, которой мог бы позавидовать любой фастфуд.

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 средние картофелины (500 г)

2 крупные моркови (300 г)

1 большая красная луковица (200 г)

100–150 г кукурузной муки тонкого помола

соль

1,5 л растительного масла для фритюра

майонез и кетчуп или соус барбекю для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите морковь, картофель и лук. Нарежьте морковь и картофель брусочками размером примерно 6х2х2 см. Лук нарежьте крупными перьями.

Шаг 2



В глубокой узкой кастрюле разогрейте масло до 150°С на среднем огне. Обжаривайте морковь и картофель партиями до мягкости (пока без корочки). Готовые овощи выкладывайте в дуршлаг или сито, установленные на бумажных полотенцах.

Шаг 3



Осторожно перемешайте полуготовые овощи с кукурузной мукой, чтобы она равномерно покрыла кусочки. Разделите красный лук на слои и также обваляйте в кукурузной муке. Удалите излишки муки.

Шаг 4



Нагрейте масло для фритюра до 190°С. Быстро обжарьте картофель и лук во второй раз — на этот раз до румяной корочки. В самом конце обжарьте лук.

Шаг 5

Выложите овощи на подогретое блюдо и посолите. Подавайте немедленно.