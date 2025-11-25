Кто сказал, что «фри» существует только в виде картофеля? Морковь и лук (а также корневой сельдерей, сладкий картофель и даже дайкон) можно великолепно обжарить во фритюре, предварительно нарезав их правильными кусочками. Результат получится не менее вкусным, чем привычная картошка-фри! В этом рецепте есть еще одна важная деталь — кукурузная мука. И вторая — двойная обжарка. Сочетание этой хитрой технологии с правильными ингредиентами создаст на ваших овощах великолепную хрустящую корочку, которой мог бы позавидовать любой фастфуд.
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 средние картофелины (500 г)
2 крупные моркови (300 г)
1 большая красная луковица (200 г)
100–150 г кукурузной муки тонкого помола
соль
1,5 л растительного масла для фритюра
майонез и кетчуп или соус барбекю для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Очистите морковь, картофель и лук. Нарежьте морковь и картофель брусочками размером примерно 6х2х2 см. Лук нарежьте крупными перьями.
Шаг 2
В глубокой узкой кастрюле разогрейте масло до 150°С на среднем огне. Обжаривайте морковь и картофель партиями до мягкости (пока без корочки). Готовые овощи выкладывайте в дуршлаг или сито, установленные на бумажных полотенцах.
Шаг 3
Осторожно перемешайте полуготовые овощи с кукурузной мукой, чтобы она равномерно покрыла кусочки. Разделите красный лук на слои и также обваляйте в кукурузной муке. Удалите излишки муки.
Шаг 4
Нагрейте масло для фритюра до 190°С. Быстро обжарьте картофель и лук во второй раз — на этот раз до румяной корочки. В самом конце обжарьте лук.
Шаг 5
Выложите овощи на подогретое блюдо и посолите. Подавайте немедленно.
Оставить комментарий