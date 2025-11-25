Соль, например, играет важную роль в регулировании циркуляции жидкостей в организме, отвечает за разжижение крови, лимфы и выведение углекислого газа.

Она также способствует поддержанию энергетического обмена в клетках и является источником соляной кислоты в желудке, без которой переваривание пищи невозможно.

Как поясняет врач-эпидемиолог Дарья ПОЛИКАРПОВА: «Основную опасность представляет натрий, содержащийся в соли. Однако в умеренных количествах он необходим для здоровья (связывает воду, участвует в сокращении мышц и секреции гормонов). Проблема заключается в том, что большинство людей потребляют в два раза больше соли, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов».