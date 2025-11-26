Как поясняет диетолог Анна ПАСЮКОВА, резкое изменение питания является стрессом для организма, что может привести к заболеваниям, связанным с желудочно-кишечным трактом и нервной системой. Если вы планируете на время полностью изменить свой рацион, рекомендуется хотя бы за неделю до начала поста постепенно адаптировать новый режим.

Заранее разработайте план питания, подберите интересные и подходящие рецепты, попробуйте новые сочетания ингредиентов и продукты, которые ранее не использовали.

И ни в коем случае не старайтесь наедаться мясом перед постом. Это может нанести вред вашему организму.