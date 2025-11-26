Baltijas balss logotype
Нужно ли подготовить организм перед началом поста? 0 81

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли подготовить организм перед началом поста?

Да, определенная подготовка действительно необходима.

 

Как поясняет диетолог Анна ПАСЮКОВА, резкое изменение питания является стрессом для организма, что может привести к заболеваниям, связанным с желудочно-кишечным трактом и нервной системой. Если вы планируете на время полностью изменить свой рацион, рекомендуется хотя бы за неделю до начала поста постепенно адаптировать новый режим.

Заранее разработайте план питания, подберите интересные и подходящие рецепты, попробуйте новые сочетания ингредиентов и продукты, которые ранее не использовали.

И ни в коем случае не старайтесь наедаться мясом перед постом. Это может нанести вред вашему организму.

#здоровье #рецепты
