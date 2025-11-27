Baltijas balss logotype
Имеет ли виноградный сок те же полезные свойства, что и вино: мнение специалистов 0 152

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Имеет ли виноградный сок те же полезные свойства, что и вино: мнение специалистов

Многочисленные исследования показывают, что умеренное потребление красного вина может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. Тем не менее, не стоит забывать, что вино — это алкогольный напиток, который в большинстве случаев приносит больше вреда, чем пользы. В связи с этим возникает вопрос: может ли виноградный сок, изготовленный из тех же ягод, что и алкогольный напиток, обладать схожими полезными свойствами?

 

Специалисты утверждают, что сок из темного винограда действительно может положительно сказаться на здоровье сердца и сосудов, как и красное вино. К числу таких эффектов можно отнести снижение риска тромбообразования и уровня липопротеинов низкой плотности (или «плохого» холестерина), а также предотвращение повреждений кровеносных сосудов. Кроме того, как вино, так и виноградный сок способствуют поддержанию нормального кровяного давления.

В составе вина и виноградного сока присутствуют ресвератрол и флавоноиды — полифенолы с антиоксидантными свойствами. Эти вещества в основном находятся в кожице, листьях и косточках винограда, в то время как мякоть их не содержит.

Содержание этих компонентов в ягодах зависит от множества факторов, включая сорт, географическое происхождение и методы обработки. Обычно темно-красный и фиолетовый виноград содержит больше полифенолов, чем белый или зеленый, что делает красное вино более «полезным» по сравнению с белым.

Тем не менее, у виноградного сока есть один значительный недостаток — он содержит много сахара. Это важно учитывать людям с диабетом. Врачи клиники Майо подчеркивают, что наиболее безопасным способом получения ресвератрола и флавоноидов из винограда является употребление цельных ягод. Виноград содержит такое же количество антиоксидантов, как и сок или вино, но при этом обладает дополнительным преимуществом в виде пищевых волокон.

