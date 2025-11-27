Существует мнение, что манная каша должна быть обязательной частью детского рациона, поскольку она придаёт силу и предотвращает проблемы с желудком. Однако многие из этих убеждений являются устаревшими мифами. Давайте вместе с врачом выясним, почему манная каша не является универсальным решением.

Состав манной каши

«Манная каша — это блюдо, известное, пожалуй, только в странах постсоветского пространства. Когда-то её начали готовить из остатков переработки пшеницы. Сам продукт — манная крупа — довольно доступен по цене», — делится мнением Татьяна Пономарева, врач-физиотерапевт и нутрициолог.

Манная крупа изготавливается из зародышей пшеничного зерна. Эти зародыши получают путём удаления оболочки и эндосперма зерна в процессе его переработки в муку. Манка производится из внутренней части зерна пшеницы, поэтому она не содержит грубой клетчатки, которая полезна для пищеварения и присутствует во многих других крупах. В сравнении с другими крупами, манная крупа бедна витаминами и минералами, а содержание незаменимых аминокислот (лизин, метионин, триптофан) оставляет желать лучшего.

По сути, манная крупа состоит в основном из крахмала и небольшого количества белка.

Вред и польза манной каши

«Если рассматривать манную кашу, приготовленную на воде, то её недостатков значительно больше, чем достоинств, — утверждает врач. — Прежде всего, это высокое содержание простых углеводов — около 11 граммов на 100 граммов продукта и, соответственно, высокий гликемический индекс. Чрезмерное употребление такого продукта может привести к набору веса, развитию инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и другим эндокринным проблемам».

При употреблении на голодный желудок (например, на завтрак) манная каша вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, а если взрослый человек ест её с коровьим молоком, это может спровоцировать вздутие живота. Иронично, но детям обычно не разрешают есть сладости на голодный желудок, а манная каша оказывает на организм такое же воздействие, как и десерт.

По словам Пономаревой, в манной каше также содержится много глютена. «Согласно последним исследованиям, продукты с этим белком следует ограничивать не только людям с непереносимостью глютена, так как это вещество может вызывать напряжение иммунной системы, что, в свою очередь, может привести к воспалительным заболеваниям и повышению заболеваемости ОРВИ», — объясняет врач.

Среди относительных плюсов этой крупы можно отметить низкое содержание пищевых волокон, что делает манку подходящей для рациона людей с определёнными заболеваниями ЖКТ. «В небольших количествах манную кашу можно употреблять тем, кто страдает от повышенного газообразования и нарушений пищеварения. В каше содержится достаточное количество витамина В9 (фолиевой кислоты) и железа. Однако для того, чтобы получить необходимую норму этих веществ, нужно съесть довольно много манки, что, безусловно, скажется на фигуре», — добавляет эксперт.

Как сделать манную кашу более полезной

Манку вряд ли можно считать полезной крупой как для детей, так и для взрослых, поэтому лучше вообще отказаться от её употребления. Тем не менее, можно немного снизить негативное воздействие манки на организм, утверждает врач. Достаточно добавить в кашу на воде ягоды. «В них содержатся антиоксиданты, которые уменьшают нагрузку на поджелудочную железу», — поясняет Татьяна Пономарева.

Если вы очень любите манную кашу, то лучше есть её после основного приёма пищи, богатого белками, полезными жирами и клетчаткой. В таком случае скачок уровня сахара будет менее заметным. А для завтрака ребёнку лучше выбрать овсяную, полбяную или пшенную кашу — в них больше белка, витаминов и минералов. Но даже эти каши обязательно следует сочетать с белками, жирами и клетчаткой, чтобы получить все необходимые организму вещества.