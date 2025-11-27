Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сроки хранения замороженных ягод 0 172

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сроки хранения замороженных ягод

Согласно общепринятой рекомендации, замороженные ягоды могут храниться в морозильной камере до 12 месяцев, при условии, что температура не превышает минус 18 градусов, сообщает диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

 

Эксперт отмечает, что при открытии морозильной камеры температура вблизи дверцы временно изменяется, что может сократить срок хранения продуктов, находящихся рядом с ней.

Поэтому ягоды рекомендуется размещать подальше от дверцы.

При правильной глубокой заморозке и соблюдении всех правил хранения ягоды могут быть съедены даже спустя 18 месяцев, однако со временем они теряют свои питательные качества, поэтому лучше употребить их в срок.

Читайте нас также:
#питание #здоровое питание #хранение продуктов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно хранить бананы, чтобы избежать потемнения
Изображение к статье: Польза и вред манной каши: взгляд врача
Изображение к статье: Мы потребляем больше пищи в компании друзей и семьи - исследование
Изображение к статье: Любители рыбы имеют здоровые сосуды мозга - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео