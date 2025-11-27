Согласно общепринятой рекомендации, замороженные ягоды могут храниться в морозильной камере до 12 месяцев, при условии, что температура не превышает минус 18 градусов, сообщает диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

Эксперт отмечает, что при открытии морозильной камеры температура вблизи дверцы временно изменяется, что может сократить срок хранения продуктов, находящихся рядом с ней.

Поэтому ягоды рекомендуется размещать подальше от дверцы.

При правильной глубокой заморозке и соблюдении всех правил хранения ягоды могут быть съедены даже спустя 18 месяцев, однако со временем они теряют свои питательные качества, поэтому лучше употребить их в срок.