Какой цвет моркови способствует улучшению зрения 0 193

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой цвет моркови способствует улучшению зрения

Оранжевая морковь имеет множество различных сортов – пурпурного, черного, красного, белого и желтого оттенков. Однако только один из них обладает уникальными свойствами, которые особенно полезны для здоровья.

 

Обычная оранжевая морковь действительно имеет множество разноцветных «родственников». Все они являются одомашненными формами дикорастущей моркови, родом из Юго-Западной Азии и частично Европы. Именно оранжевый корнеплод стал природным средством, способным замедлить развитие различных заболеваний глаз и защитить клетки от преждевременного старения.

Лечебные свойства оранжевой моркови обусловлены наличием каротиноидов – природных пигментов, которые в большом количестве содержатся в ее составе. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины в ходе обширного исследования.

Ученые проанализировали геномы 600 сортов моркови и выяснили, почему этот корнеплод имеет оранжевый цвет. Этот оттенок возник благодаря трем специфическим генам, находящимся в рецессивном (подавленном) состоянии.

Исследователи предположили, что оранжевая морковь была выведена путем скрещивания белых и желтых корнеплодов в Западной Европе в XV–XVI веках. Яркий цвет и сладкий вкус нового сорта сделали его популярным продуктом питания.

Каротиноиды, содержащиеся в моркови, помогают защищать клеточные мембраны от разрушительного воздействия активных форм кислорода, известного как окислительный стресс.

Кроме того, эти природные пигменты значительно снижают риск заболеваний глаз, включая те, что связаны с фотохимическим повреждением сетчатки – оболочки глаз. Результаты исследования были опубликованы в научной статье в журнале Nature.

#наука #питание #морковь #зрение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
