Перепады настроения, забывчивость, низкий уровень гемоглобина и упадок сил... Недостаток витамина B12 существенно влияет на наше самочувствие, особенно в осенний период, когда многие ощущают упадок энергии и плохое настроение. Этот витамин крайне важен, но его усвоение представляет собой сложный процесс. Он содержится в ограниченном количестве продуктов, и на его усвоение влияют множество факторов. Рассмотрим, зачем нужен витамин B12 и как его можно получить.

«Витамин B12 играет ключевую роль в нормальном функционировании нервной системы, — отметила нутрициолог Тагуи Аветова. — При его недостатке страдает периферическая нервная система. В тяжелых случаях это может привести к судорогам, парезам, параличам, а также недержанию мочи и кала, потере памяти и деменции. У детей нехватка B12 может вызвать задержку в развитии, частые инфекционные заболевания и расстройства желудочно-кишечного тракта».

Вторая важная функция витамина B12 заключается в его участии в синтезе новых клеток, в частности эритроцитов, с образованием гемоглобина и метилкобаламина.

Где можно найти витамин B12

Этот витамин не синтезируется в нашем организме, поэтому он должен поступать с пищей. В основном он содержится в продуктах животного происхождения (содержание в 100 г продукта):

говяжья печень (60 мкг),

куриная печень (16 мкг),

скумбрия (12 мкг),

сельдь (10 мкг),

говядина (3 мкг),

яйцо (1,95 мкг),

индейка (1,6 мкг),

карп (1,5 мкг),

творог (1,32 мкг).

Как витамин B12 усваивается организмом?

Не только ограниченное количество продуктов животного происхождения содержит витамин B12, но и его усвоение является непростым процессом.

«Когда витамин попадает в организм, он связывается со специальным ферментом — внутренним фактором Касла, — пояснила Аветова. — Этот фермент отвечает за всасывание витамина из кишечника в кровь. Если у человека имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные процессы или нарушения кислотности, то витамин B12 не будет усваиваться должным образом, что приведет к его дефициту. В группе риска находятся вегетарианцы, беременные и кормящие женщины, маленькие дети, а также те, кто придерживается строгих диет».

Иногда причиной дефицита витамина могут быть генетические мутации, при которых нутриент вообще не усваивается. «Кроме того, причиной могут стать аутоиммунные заболевания, при которых происходит синтез «особых» антител, разрушающих клетки желудка и внутренний фактор Касла», — добавила эксперт.

Поэтому, если вы замечаете у себя симптомы дефицита этого важного витамина, стоит обратиться к врачу, сдать анализы, и специалист должен назначить препараты и схему их применения, а также выявить и устранить факторы, мешающие усвоению B12.

Чем опасен дефицит витамина B12?

«Люди, испытывающие дефицит B12, могут столкнуться с бледностью кожи или желтоватым оттенком, слабостью и быстрой утомляемостью, — уточнила доктор Аветова. — Ярким симптомом дефицита является «лакированный» язык, когда сосочки языка сглаживаются, и он становится блестящим, гладким и ярким. Также возможно воспаление уголков и слизистой рта — ангулярный стоматит и жжение языка».

Наиболее распространенным заболеванием при нехватке этого нутриента является В12-дефицитная анемия. Врач пояснила, что это патологическое состояние, при котором нарушается синтез эритроцитов и снижается уровень гемоглобина. Часто также наблюдается повышение уровня гомоцистеина — аминокислоты, которая в избытке может разрушать внутренние стенки сосудов, что приводит к образованию тромбов.

Какова необходимая норма потребления?

Что касается суточной нормы, то она зависит от множества факторов. В каждом конкретном случае, особенно если у вас выявлен дефицит витамина B12, необходимо консультироваться со специалистом. Обычно рекомендуемая суточная норма составляет 2,4 мкг для взрослых и 0,9 мкг для детей до 3 лет. Беременным женщинам требуется больше всего витамина B12 — до 2,6 мкг.

Однако лучше не ориентироваться на средние значения, а обратиться к специалисту и сдать анализы, чтобы врач мог назначить необходимую дозу витамина именно для вас.