Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене

Сельдь под шубой, крабовый и оливье стали важной частью новогоднего стола. Для тех, кто заботится о своем питании, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует адаптировать привычные рецепты, чтобы сделать салаты более полезными.

 

Маргарита Королева отмечает, что основная проблема традиционных новогодних салатов заключается в использовании майонеза. Этот продукт не считается здоровым, но часто присутствует в различных блюдах.

«Решение довольно простое — приготовить майонез самостоятельно. Это не так сложно, а для улучшения вкуса можно добавить разные ингредиенты. Домашний майонез лучше готовить заранее, чтобы не спешить в последний момент», — делится своим мнением диетолог.

Врач поясняет, что магазинные соусы могут содержать пальмовое масло, подвергшееся термической обработке. Такой продукт является «чуждым» для организма. Кроме того, в майонезе много транс-жиров и соли, что негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

В селедке под шубой, крабовом и оливье можно заменить не только майонез, но и другие компоненты.

«Например, вместо колбасы в оливье можно использовать диетическое мясо индейки или курицы. Крабовые палочки можно заменить на морепродукты. Свежие огурцы легко подойдут вместо соленых, а зеленый горошек лучше брать свежемороженым, а не консервированным. Даже картофель можно заменить топинамбуром. Этот вариант особенно подойдет людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью», — советует доктор Королева.

Она уверена, что если заранее продумать кулинарный «репертуар» новогоднего стола, можно учесть пожелания всех членов семьи и гостей, а также создать более здоровые варианты блюд. Это поможет избежать суеты 31 декабря и организовать вкусное и полезное праздничное меню.

#кулинария #здоровое питание #новогодние блюда #салаты #рецепты
