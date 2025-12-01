В настоящее время наступил короткий период, когда гранаты становятся сравнительно недорогими и доступны многим. На днях был опубликован обширный научный обзор, посвященный их полезным свойствам.

Обзор опубликован в авторитетном журнале Nutrients («Нутриенты») и сосредоточен на воздействии этого фрукта на ожирение, метаболический синдром и диабет 2-го типа. Эти состояния объединяются в один «букет» заболеваний, который также приводит к сердечно-сосудистым проблемам — гипертонии, атеросклерозу, инфарктам и инсультам.

Гранат против целого «букета болезней»

Исследования показывают, что гранат может оказывать разнообразное положительное влияние на все эти недуги. Во-первых, он предотвращает нарушения обмена веществ, такие как повышение уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, способствует предотвращению диабета и помогает при уже имеющемся заболевании.

Во-вторых, гранат снижает уровень липидов (жиров) и холестерина в крови, защищая от атеросклероза и связанных с ним заболеваний. Он действует эффективно: снижая уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышая уровень хорошего (ЛПВП).

Эти результаты были подтверждены в различных экспериментах и в первую очередь связаны с воздействием полифенолов, которыми богат гранат. В нем также содержится множество других природных антиоксидантов, обладающих лечебными и профилактическими свойствами. Поэтому гранат и его сок относятся к категории суперфудов — особенно полезных продуктов.

Он также снижает артериальное давление

Гранат содержит антиоксиданты, которые делают сосуды более эластичными, что способствует снижению давления. Это было подтверждено в исследованиях с участием пациентов, страдающих артериальной гипертонией. Сок граната снижал у них верхнее (систолическое) давление на 5 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) — на 2 мм рт. ст. Причем эффект наблюдался даже при небольших дозах — 50-100 мл.

«Наше исследование подтверждает значительное влияние потребления гранатового сока на артериальное давление, — заключили ученые. — Поэтому его разумно включить в здоровую для сердца диету».

К этому следует добавить и другие полезные свойства антиоксидантов — противовоспалительное, омолаживающее и противораковое действие.

Чем можно заменить гранат

«Гранат действительно очень полезен, — отмечает врач-терапевт и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов. — Если есть возможность, старайтесь употреблять его регулярно. К сожалению, из-за высокой цены это доступно не всем. Но сейчас, в сезон, это возможно. По содержанию антиоксидантов гранат сопоставим с ягодами, которые также очень богаты ими. Когда цена на гранат возрастет, его можно заменять замороженными ягодами. Рекомендуется употреблять не менее половины стакана семян граната или ягод в день — это очень полезная привычка.

Плоды граната практически безотходны. Кожуру и перегородки не выбрасывайте, а сушите. Заварив их кипятком, вы получите отличное средство от диареи. Их закрепляющий эффект не уступает лекарственным препаратам.

Многие считают, что, поскольку гранат красного цвета, в нем много железа, и он отлично повышает уровень гемоглобина. Это заблуждение. Железо лучше получать из продуктов животного происхождения — мяса и особенно печени. В гранате его не так много, а цвет ему придают полезные полифенолы».