Если же новогодний салат заправлен, его не следует долго хранить, так как это увеличивает риск отравления. Блюдо рекомендуется съесть в новогоднюю ночь или на утро.

«Во-первых, оливье не заправляем и помещаем в холодильник. Берем ровно столько, сколько нам нужно, заправляем и съедаем, а остальное храним в холодильнике. Оно может храниться ночь и следующий день, до вечера мы должны его уже съесть», — посоветовала Соломатина.

Диетолог также отметила, что многие начинают отсчет срока хранения только после того, как убирают салаты в холодильник. Это неверно, ведь люди отваривают овощи, оставляют их на весь день на столе и только потом нарезают. В результате на утро такой салат уже не отличается особой свежестью.