Диетолог рассказала о сроках хранения салата оливье 0 155

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказала о сроках хранения салата оливье

Незаправленный салат оливье может храниться в холодильнике в течение суток, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

 

Если же новогодний салат заправлен, его не следует долго хранить, так как это увеличивает риск отравления. Блюдо рекомендуется съесть в новогоднюю ночь или на утро.

«Во-первых, оливье не заправляем и помещаем в холодильник. Берем ровно столько, сколько нам нужно, заправляем и съедаем, а остальное храним в холодильнике. Оно может храниться ночь и следующий день, до вечера мы должны его уже съесть», — посоветовала Соломатина.

Диетолог также отметила, что многие начинают отсчет срока хранения только после того, как убирают салаты в холодильник. Это неверно, ведь люди отваривают овощи, оставляют их на весь день на столе и только потом нарезают. В результате на утро такой салат уже не отличается особой свежестью.

#питание #отравление #овощи #хранение продуктов #здоровье
Редакция BB.LV
