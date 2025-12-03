Многие сладкоежки уверены, что шоколад, особенно темный, является исключительно полезным продуктом. Мы не будем спорить с этим мнением, а просто выделим основные плюсы и минусы темного и белого шоколада. Вот 8 фактов от биохимика и вирусолога Евгения Куликова.

1. Шоколад делится на две категории – темный и светлый. Чем темнее шоколад, тем больше в нем какао-бобов, а следовательно, и биологически активных веществ: природных антиоксидантов флаванолов и психоактивных алкалоидов, которые способствуют улучшению настроения.

В белом шоколаде практически отсутствуют как флаванолы, так и алкалоиды.

2. Многие люди считают темный шоколад полезным благодаря содержанию серотонина, известного как «гормон счастья», ценного какао-масла и антиоксидантов. Однако стоит помнить, что шоколад – один из самых калорийных продуктов, состоящий в основном из жиров и сахара, и одна плитка может содержать до половины суточной нормы калорий!

3. Алкалоиды, способствующие улучшению настроения, противопоказаны людям с нарушениями обмена веществ, такими как подагра и мочекаменная болезнь. Для таких людей белый шоколад будет более подходящим вариантом: в нем нет алкалоидов, но и полезных антиоксидантов тоже.

4. Психостимулирующее действие темного шоколада давно доказано, и у некоторых людей он может снижать артериальное давление, уменьшать уровень холестерина в крови и повышать работоспособность.

6. С медицинской и биологической точки зрения, для получения удовольствия и физиологического эффекта оптимальным вариантом будет темный шоколад с минимальным содержанием сахара и максимальным – какао (55% - 75%). Белый шоколад, представляющий собой смесь какао-масла, молока и сахара, совершенно бесполезен, хотя многим он нравится.

7. Различные батончики и шоколадные глазури – это просто сахарно-жировая «горючая» смесь, содержащая множество пустых калорий без каких-либо полезных веществ.

8. Из-за особенностей биохимии домашних кошек и собак даже небольшой кусочек любого шоколада может вызвать у питомца серьезное отравление алкалоидом теобромином.

Сравнивая черный и белый шоколад, можно сделать выводы.

Таким образом, темный шоколад действительно можно считать средством для поднятия настроения, он также положительно влияет на здоровье, но его следует употреблять в умеренных количествах и не делиться «счастьем» с любимым котом. Белый шоколад, хотя и бесполезен, иногда можно позволить себе в небольших количествах. А вот различные шоколадные батончики лучше избегать – они не принесут ничего, кроме лишних калорий и кариеса.