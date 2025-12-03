Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Темный или светлый: какой шоколад подходит вам 0 89

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Темный или светлый: какой шоколад подходит вам

Многие сладкоежки уверены, что шоколад, особенно темный, является исключительно полезным продуктом. Мы не будем спорить с этим мнением, а просто выделим основные плюсы и минусы темного и белого шоколада. Вот 8 фактов от биохимика и вирусолога Евгения Куликова.

 

1. Шоколад делится на две категории – темный и светлый. Чем темнее шоколад, тем больше в нем какао-бобов, а следовательно, и биологически активных веществ: природных антиоксидантов флаванолов и психоактивных алкалоидов, которые способствуют улучшению настроения.

В белом шоколаде практически отсутствуют как флаванолы, так и алкалоиды.

2. Многие люди считают темный шоколад полезным благодаря содержанию серотонина, известного как «гормон счастья», ценного какао-масла и антиоксидантов. Однако стоит помнить, что шоколад – один из самых калорийных продуктов, состоящий в основном из жиров и сахара, и одна плитка может содержать до половины суточной нормы калорий!

3. Алкалоиды, способствующие улучшению настроения, противопоказаны людям с нарушениями обмена веществ, такими как подагра и мочекаменная болезнь. Для таких людей белый шоколад будет более подходящим вариантом: в нем нет алкалоидов, но и полезных антиоксидантов тоже.

4. Психостимулирующее действие темного шоколада давно доказано, и у некоторых людей он может снижать артериальное давление, уменьшать уровень холестерина в крови и повышать работоспособность.

6. С медицинской и биологической точки зрения, для получения удовольствия и физиологического эффекта оптимальным вариантом будет темный шоколад с минимальным содержанием сахара и максимальным – какао (55% - 75%). Белый шоколад, представляющий собой смесь какао-масла, молока и сахара, совершенно бесполезен, хотя многим он нравится.

7. Различные батончики и шоколадные глазури – это просто сахарно-жировая «горючая» смесь, содержащая множество пустых калорий без каких-либо полезных веществ.

8. Из-за особенностей биохимии домашних кошек и собак даже небольшой кусочек любого шоколада может вызвать у питомца серьезное отравление алкалоидом теобромином.

Сравнивая черный и белый шоколад, можно сделать выводы.

Таким образом, темный шоколад действительно можно считать средством для поднятия настроения, он также положительно влияет на здоровье, но его следует употреблять в умеренных количествах и не делиться «счастьем» с любимым котом. Белый шоколад, хотя и бесполезен, иногда можно позволить себе в небольших количествах. А вот различные шоколадные батончики лучше избегать – они не принесут ничего, кроме лишних калорий и кариеса.

Читайте нас также:
#питание #настроение #калории #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шесть продуктов, способствующих ускоренному старению
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Изображение к статье: Легкий ужин: 5 продуктов, которые можно употреблять перед сном для похудения
Изображение к статье: Оливье, «Шуба» и «Мимоза» без яиц: постные версии любимых салатов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео