Ошибки при приготовлении оливье

Чрезмерное количество майонеза. Часто для заправки используют слишком много соуса. Имейте в виду, что в нем содержится более 600 ккал на 100 граммов, что значительно увеличивает калорийность салата.

Заправка заранее. Заправленный салат может храниться в холодильнике не более 12 часов, так как он быстро портится. Лучше всего заправить небольшое количество перед приходом гостей; если закончится, всегда можно добавить еще.

Нарезка горячих овощей. Они будут разваливаться и не сохранят форму кубиков. То же самое касается и горячей курицы, если вы ее используете. В результате салат может напоминать пюре, что не всем нравится.

Недостаточное количество яиц. Именно яйца объединяют все ингредиенты, придавая салату нежность и однородность. Существует соблазн добавить больше дешевой картошки, но это не улучшит вкус блюда.

Соль в начале приготовления. Под воздействием соли ингредиенты теряют влагу. Поэтому лучше всего солить салат непосредственно перед подачей на стол.