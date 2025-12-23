Утки и гуси не так часто появляются на нашем столе, обычно их готовят в праздничные дни: запеченный гусь с квашеной капустой или хрустящая утка с яблоками. Это вкусное и ароматное темное мясо прекрасно сочетается с кислыми ягодами и фруктами. Кроме того, утка и гусь на столе — это не только вкусно, но и красиво. Но насколько это полезно?

О том, можно ли употреблять запеченную птицу в Новый год и в повседневной жизни, кому она может навредить и с чем лучше сочетать, рассказал Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог и клинический фармаколог:

— Мясо гусей и уток является источником ценных питательных веществ, таких как белок, железо, цинк и витамины группы B. Однако стоит помнить, что кожа птицы может содержать значительное количество насыщенных жиров. Это может быть нежелательно для людей с проблемами выработки желчи и воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая поджелудочную железу и печень. Поэтому рекомендуется умеренное потребление и предпочтение более постным частям птицы.

Гусь и утка относятся к «темным» видам мяса. Их мясо насыщено кровеносными сосудами, что полезно для людей с анемией и дефицитом витамина B12. Утиное и гусиное мясо очень жирное и питательное. Жирные кислоты способствуют питанию мозга и нервной системы.

А ела ли бабушка?

Важно отметить, что мясо уток и гусей — довольно специфический продукт с точки зрения адаптации. Если вы, ваши родители или бабушки и дедушки никогда не пробовали уток и гусей, могут возникнуть аллергические реакции или чувство тяжести после еды. Поэтому стоит быть осторожными, начать с небольшого кусочка и внимательно следить за реакцией.

Как же правильно готовить, чтобы сохранить пользу мяса?

Методы приготовления мяса гусей и уток, такие как варка, запекание или приготовление на пару, помогают сохранить большинство полезных свойств. Важно избегать избыточного добавления масла или длительной жарки. Оптимальный способ — готовить без кожи, чтобы снизить содержание насыщенных жиров.

Запекать можно, но делайте это правильно. Используйте топленое масло вместо растительного, откажитесь от консервированных соусов и быстрых специй, лучше приобрести свежие травы. Начините яблоками или сливами. Добавьте больше куркумы, розмарина, орегано и чеснока — используйте натуральные специи. Запекайте на открытом огне, на углях или гриле, применяйте стеклянные формы, избегайте фольги и пластика.

Также можно приготовить заливное из уток и гусей или утиный рулет со специями, отварной. В таких блюдах сохраняются все полезные свойства мяса.

Хрустящая корочка

Популярный способ приготовления утки — обжарка в масле. Гусей и уток запекают так, чтобы у них была хрустящая корочка, поливая жиром в процессе. Как врач, я должен сказать, что такой метод делает мясо более вредным и тяжелым для переваривания. Запеченная корочка — это конечные продукты гликации, которые ускоряют старение организма. Но один раз в год, конечно, можно, если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

Грудка или ножки

Грудка гусей и уток обычно содержит меньше жира, что делает ее более предпочтительной для тех, кто следит за весом и здоровьем. Однако ножки также могут быть включены в рацион благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Важно соблюдать баланс и разнообразие в питании.

Если у вас нет проблем с ЖКТ, можно употреблять и то, и другое, желательно без кожи, как я уже упоминал.

Что подать на гарнир

Лучше всего сочетать мясо уток и гусей с овощами, зелеными листьями и крупами. Такой тандем обогатит блюдо важными микроэлементами. Овощи могут помочь уменьшить воздействие высококалорийного мяса на пищеварительную систему. Можно потушить капусту с яблоками или приготовить свежий салат из Айсберга, рукколы и шпината.

Что я точно не рекомендую — это картофель, пшеницу и бобы, так как они могут утяжелить блюдо.

Кому нельзя употреблять гусей и уток?

Людям с проблемами пищеварения, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями усвоения жиров следует избегать этих продуктов. Также, если есть заболевания печени или почек, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тем, как включать их в рацион на постоянной основе.

Безопасная порция

Размер порции зависит от множества факторов, включая общий рацион, уровень активности и индивидуальные потребности организма. Я не рекомендую превышать одну порцию за раз — 150-170 граммов мяса.