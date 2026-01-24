Baltijas balss logotype
15 природных афродизиаков — меню для улучшения интимной жизни!

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 15 природных афродизиаков — меню для улучшения интимной жизни!

Каждая пара сталкивается с периодами снижения сексуального влечения. Ключ к успешным отношениям — поддерживать страсть в любой момент. Что может поднять настроение? Какие афродизиаки лучше подходят для мужчин, а какие для женщин? Мы представляем 15 натуральных афродизиаков для каждой пары.

 

1. Имбирь

Имбирь способствует улучшению кровообращения в области половых органов. Это позволяет мужчинам наслаждаться более продолжительной эрекцией и яркими ощущениями. Для женщин согревающий эффект имбиря способствует повышению либидо и усиливает сексуальное желание. Этот ингредиент особенно актуален в осенний период: заварите имбирный чай или добавьте имбирный сироп в фруктовые соки, и создайте уютную атмосферу у камина.

2. Креветки

Богатые цинком, фосфором, магнием, селеном и калием, креветки являются отличным афродизиаком и идеальным ингредиентом для романтического ужина. Цинк способствует повышению либидо и улучшению качества спермы, а селен усиливает половое влечение и увеличивает шансы на зачатие.

3. Ваниль

Ацтеки считали ваниль одним из лучших афродизиаков благодаря её расслабляющим и стимулирующим свойствам (в зависимости от дозировки). Фитоферомоны, содержащиеся в ванили, улучшают настроение и усиливают чувства любви. В качестве добавки к десертам она улучшает общее самочувствие, стимулирует кровообращение и помогает справиться с проблемами потенции.

4. Мед

Знаете ли вы, что название «медовый месяц» происходит от древней традиции? В Персии молодожены ежедневно употребляли мед в течение месяца, что способствовало их долголетию и энергии. Этот продукт повышает потенцию и уровень эндорфинов благодаря своей сладости. Мед также содержит оксид азота, который выделяется в кровь при сексуальном возбуждении.

5. Бананы

Бананы содержат алкалоид буфотенин, который улучшает настроение, повышает уверенность и стимулирует сексуальное влечение. Наибольшее количество этого вещества находится под кожурой банана. Рассмотрите возможность запечь бананы или приготовить вкусный банановый торт.

6. Персики

Персики, благодаря своим микроэлементам, обладают стимулирующим эффектом и полезны для здоровья. Они помогают поддерживать упругость кожи (благодаря бета-каротину) и низкокалорийны. Масло из персиковых косточек можно использовать для расслабляющего массажа. Кто бы мог отказаться от такого удовольствия?

7. Чили

Алкалоиды и капсаицин, содержащиеся в острых перцах, стимулируют кровообращение и способствуют выбросу эндорфинов. Они усиливают сексуальное желание и пробуждают внутреннюю страсть. Попробуйте добавить чили в блюда с вином и мускатным орехом — это также положительно скажется на либидо.

8. Гранат

Гранат, известный как «плод рая», символизирует бессмертие. Его сок улучшает настроение, борется с болезнями и усиливает стремление к близости. Этот фрукт является настоящей витаминной бомбой, способствующей повышению уровня тестостерона и поддерживающей эрекцию. Гранат богат витаминами А, С, Е и В, а также минералами, такими как кремний, кальций и калий.

9. Спаржа

Спаржа является источником фитоэстрогенов, которые обладают эстрогеноподобными эффектами и усиливают сексуальное желание, особенно у женщин. Гистамин, содержащийся в этом овоще, улучшает кровоснабжение половых органов, что позволяет наслаждаться яркими ощущениями.

10. Ананас

Хотя ананас не считается сильным афродизиаком, он значительно улучшает вкус спермы и снижает неприятный запах пота у мужчин. В сочетании с другими фруктами он может стать основой для вкусного фруктового салата, который вдохновит на эротические эксперименты. Ананас богат витаминами A, C, B, а также фолиевой кислотой, медью, железом, фосфором и цинком.

11. Улитки

Во Франции улитки считаются деликатесом. Хотя их кухня может показаться необычной, французы знают толк в афродизиаках. В европейской кулинарии используются три вида улиток: виноградная, коричневая и североафриканская. Улитки богаты белком, кальцием, магнием, цинком и йодом, что делает их отличным афродизиаком, а также содержат в четыре раза больше коллагена, чем другие белки и имеют низкую калорийность.

12. Корица, женьшень и мускатный орех

Корица, как и женьшень, помогает снять усталость, стимулирует кровообращение и придаёт жизненные силы. Запах эфирного масла корицы возбуждает чувства, поэтому стоит использовать ароматические свечи с её пряным ароматом. Эти специи значительно влияют на потенцию, повышают либидо и обладают антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Однако будьте осторожны с количеством мускатного ореха из-за его токсичности.

13. Дичь и красное мясо

Мясо содержит железо, цинк, витамины и много белка. Несмотря на то, что красное мясо может быть вредным, иногда можно позволить себе этот «грех». Мужчины всегда любили мясо, и охота на дичь приносила им удовлетворение. Благодаря высокому содержанию витаминов, это хороший афродизиак, особенно для мужчин.

14. Анис

Семена аниса содержат эстрогенные вещества, которые могут действовать подобно тестостерону. Анисовая водка известна с давних времён. Анис произрастает в тёплых странах, таких как Египет, Турция, Иран и Индия. В семенах аниса можно найти витамины группы B, пиридоксин, рибофлавин и никотиновую кислоту, а также антиоксиданты, витамины C и A. Благодаря своему сладкому аромату анис можно использовать в качестве эфирного масла, ингредиента для свечей или благовоний.

15. Шоколад

Ацтеки были мастерами создания настоящего шоколада. Современный шоколад, который мы видим в магазинах, часто содержит много сахара и теряет питательные свойства. Лучший выбор — горький шоколад, содержащий кофеин и много какао. Тертое какао, входящее в состав шоколада, способствует выработке серотонина, улучшает работу сердца и качество сексуальной жизни. Неплохо бы насладиться небольшим количеством шоколада вместе с партнёром в постели — сладковато-горький вкус обязательно положительно скажется на вашем либидо.

Виктория Кромова

Источник: mygazeta

Видео