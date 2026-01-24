Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Настроение не будет зависеть от погоды: 6 полезных и бодрящих продуктов 0 177

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Настроение не будет зависеть от погоды: 6 полезных и бодрящих продуктов

Зимой Солнце прячется, и это влияет на наше настроение и уровень энергии.

 

В холодные и часто облачные зимние месяцы многие из нас испытывают снижение настроения и энергии. Несмотря на нехватку привычных источников света, некоторые продукты могут помочь улучшить самочувствие и сделать зимние дни более приятными. Среди множества полезных продуктов выделяются несколько ключевых, которые не только вкусны, но и богаты питательными веществами, способствующими повышению настроения и энергии, сообщает Geo News.

В зимний период особенно важно следить за своим рационом, так как он может существенно влиять на наше эмоциональное состояние и уровень энергии. В представленном ниже списке собраны продукты, которые не только полезны, но и обладают свойствами, способными поднять настроение в эти короткие и холодные дни:

Рыба. Лосось и тунец содержат много жирных кислот Омега-3, которые полезны для сердца и играют важную роль в функционировании мозга. Омега-3 способствуют выработке дофамина и серотонина — гормонов, необходимых для ощущения счастья и эмоционального равновесия. Кроме того, тунец является отличным источником витамина D, который особенно важен зимой, когда солнечного света, нашего естественного источника этого витамина, не хватает.

-

 

Листовые зеленые овощи. Помните, как Папай всегда подчеркивал пользу шпината? В этом есть доля правды. Шпинат и другие листовые овощи богаты магнием, кальцием и калием, которые необходимы для борьбы со стрессом и поддержания качественного сна. Листовая зелень также содержит фолат, который, как показали исследования, помогает уменьшить симптомы депрессии.

Орехи. Перекус орехами, такими как грецкие, миндаль и пекан, не только полезен для здоровья, но и способствует улучшению настроения. Это еще один отличный источник жирных кислот Омега-3 и магния, которые помогают вырабатывать нейротрансмиттеры, связанные с положительными изменениями настроения.

Свежие фрукты и ягоды. Цитрусовые и бананы могут стать маленькими всплесками солнечного света в зимний период. Апельсины и лаймы богаты витамином C, а бананы содержат витамины, калий, клетчатку, железо и углеводы — все это необходимо для поддержания энергии и хорошего настроения. Ягоды также являются отличным выбором, так как они полны антиоксидантов, способствующих поддержанию бодрости и хорошего настроения.

-

 

Темный шоколад: Темный шоколад, который часто воспринимается как вредный продукт, на самом деле является суперфудом, способствующим улучшению настроения. Он богат соединениями, которые вызывают выброс эндорфинов — химических веществ в мозге, отвечающих за ощущение счастья.

Включив эти питательные продукты в свой зимний рацион, можно легко справиться с зимней хандрой. Эти продукты не только вкусны, но и содержат необходимые вещества, помогающие улучшить настроение и повысить уровень энергии. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете себя подавленными в холодный зимний день, подумайте о том, чтобы попробовать один из этих продуктов, способствующих хорошему настроению, и подзарядиться им.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач назвала 4 ключевых правила для идеального холодца. А какой рецепт предпочитаете вы?
Изображение к статье: Лосось в медово-соевой глазури: быстрый способ приготовления
Изображение к статье: Сок, рыба и мясо: как долго безопасно хранить открытые консервы
Изображение к статье: Диетолог выделила 10 жирных продуктов, которые поддержат сердце и уменьшат воспаление

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует
В мире
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Реал» благодаря дублю Мбаппе на выезде обыграл «Вильярреал»
Спорт
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео