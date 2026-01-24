Зимой Солнце прячется, и это влияет на наше настроение и уровень энергии.

В холодные и часто облачные зимние месяцы многие из нас испытывают снижение настроения и энергии. Несмотря на нехватку привычных источников света, некоторые продукты могут помочь улучшить самочувствие и сделать зимние дни более приятными. Среди множества полезных продуктов выделяются несколько ключевых, которые не только вкусны, но и богаты питательными веществами, способствующими повышению настроения и энергии, сообщает Geo News.

В зимний период особенно важно следить за своим рационом, так как он может существенно влиять на наше эмоциональное состояние и уровень энергии. В представленном ниже списке собраны продукты, которые не только полезны, но и обладают свойствами, способными поднять настроение в эти короткие и холодные дни:

Рыба. Лосось и тунец содержат много жирных кислот Омега-3, которые полезны для сердца и играют важную роль в функционировании мозга. Омега-3 способствуют выработке дофамина и серотонина — гормонов, необходимых для ощущения счастья и эмоционального равновесия. Кроме того, тунец является отличным источником витамина D, который особенно важен зимой, когда солнечного света, нашего естественного источника этого витамина, не хватает.

Листовые зеленые овощи. Помните, как Папай всегда подчеркивал пользу шпината? В этом есть доля правды. Шпинат и другие листовые овощи богаты магнием, кальцием и калием, которые необходимы для борьбы со стрессом и поддержания качественного сна. Листовая зелень также содержит фолат, который, как показали исследования, помогает уменьшить симптомы депрессии.

Орехи. Перекус орехами, такими как грецкие, миндаль и пекан, не только полезен для здоровья, но и способствует улучшению настроения. Это еще один отличный источник жирных кислот Омега-3 и магния, которые помогают вырабатывать нейротрансмиттеры, связанные с положительными изменениями настроения.

Свежие фрукты и ягоды. Цитрусовые и бананы могут стать маленькими всплесками солнечного света в зимний период. Апельсины и лаймы богаты витамином C, а бананы содержат витамины, калий, клетчатку, железо и углеводы — все это необходимо для поддержания энергии и хорошего настроения. Ягоды также являются отличным выбором, так как они полны антиоксидантов, способствующих поддержанию бодрости и хорошего настроения.

Темный шоколад: Темный шоколад, который часто воспринимается как вредный продукт, на самом деле является суперфудом, способствующим улучшению настроения. Он богат соединениями, которые вызывают выброс эндорфинов — химических веществ в мозге, отвечающих за ощущение счастья.

Включив эти питательные продукты в свой зимний рацион, можно легко справиться с зимней хандрой. Эти продукты не только вкусны, но и содержат необходимые вещества, помогающие улучшить настроение и повысить уровень энергии. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете себя подавленными в холодный зимний день, подумайте о том, чтобы попробовать один из этих продуктов, способствующих хорошему настроению, и подзарядиться им.

Источник: 1001sovet