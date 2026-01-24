Baltijas balss logotype
Сок, рыба и мясо: как долго безопасно хранить открытые консервы

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сок, рыба и мясо: как долго безопасно хранить открытые консервы

Предлагаем рекомендации по правильному хранению открытых консервов различных видов.

 

Консервированные продукты, будь то домашние запасы или покупные, обычно имеют длительный срок хранения благодаря герметичной упаковке. Однако что происходит с продуктами после вскрытия банки и как долго их можно хранить безопасно?

Соки

Как правило, производители рекомендуют не хранить открытый пакет более суток, даже в холодильнике. Это особенно касается натуральных соков, которые могут начать бродить уже через 1-2 дня.

Мясные консервы

Открытая мясная тушенка в металлической упаковке сохраняет свои качества максимум 2 дня, а в стеклянной – около недели. Срок хранения домашней тушенки можно продлить: для этого откройте банку и удалите верхний слой жира в чистую посуду. Затем отберите необходимое количество мяса, а оставшуюся часть залейте расплавленным жиром.

Рыбные консервы и пресервы

Остатки рыбных консервов рекомендуется перемещать в керамическую или стеклянную посуду. Однако стоит учесть, что тара, в которой рыба хранилась, была стерилизована на производстве, а вот новая посуда может не соответствовать этим стандартам. Поэтому лучше оставить рыбу в жестяной банке, но стараться употребить ее как можно быстрее.

Домашняя консервация

Открытые банки с солеными или маринованными огурцами, помидорами и подобными продуктами могут храниться достаточно долго — до 2 недель. Тем не менее, важно следить за состоянием продукта и проверять на наличие плесени.

Источник: hochu

Видео