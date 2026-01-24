Консервированные продукты, будь то домашние запасы или покупные, обычно имеют длительный срок хранения благодаря герметичной упаковке. Однако что происходит с продуктами после вскрытия банки и как долго их можно хранить безопасно?

Соки

Как правило, производители рекомендуют не хранить открытый пакет более суток, даже в холодильнике. Это особенно касается натуральных соков, которые могут начать бродить уже через 1-2 дня.

Мясные консервы

Открытая мясная тушенка в металлической упаковке сохраняет свои качества максимум 2 дня, а в стеклянной – около недели. Срок хранения домашней тушенки можно продлить: для этого откройте банку и удалите верхний слой жира в чистую посуду. Затем отберите необходимое количество мяса, а оставшуюся часть залейте расплавленным жиром.

Рыбные консервы и пресервы

Остатки рыбных консервов рекомендуется перемещать в керамическую или стеклянную посуду. Однако стоит учесть, что тара, в которой рыба хранилась, была стерилизована на производстве, а вот новая посуда может не соответствовать этим стандартам. Поэтому лучше оставить рыбу в жестяной банке, но стараться употребить ее как можно быстрее.

Домашняя консервация

Открытые банки с солеными или маринованными огурцами, помидорами и подобными продуктами могут храниться достаточно долго — до 2 недель. Тем не менее, важно следить за состоянием продукта и проверять на наличие плесени.

Источник: hochu