Отказ от кофе — это сложный выбор, но иногда он необходим. Цикорий считается основным «кофезаменителем». Насколько он полезен и как перейти на него без стресса? Давайте разберемся.

Цикорий не содержит кофеина, что делает его безопасным для гипертоников. В этом напитке много витаминов, минералов и других полезных веществ. Более того, цикорий, в отличие от кофе, не вызывает зависимости, как отмечает kuban24.tv. Все эти доводы звучат знакомо, но насколько они правдивы?

Когда стоит перейти на цикорий вместо кофе

Кофеина в цикории действительно нет, поэтому, если врачи советуют беречь сердце и сосуды или у вас есть проблемы со сном, этот напиток станет хорошей альтернативой. Также стоит рассмотреть цикорий, если вы заметили, что ваше потребление кофе превышает «безопасные» четыре чашки в день. Увеличение количества кофе может свидетельствовать о том, что у вас развилась резистентность к кофеину. В этом случае организму требуется повышенная доза, и если ее не предоставить, вы можете столкнуться с сонливостью и раздражительностью.

Чтобы «сойти» с кофе и вернуть чувствительность к кофеину, можно постепенно уменьшать его потребление, заменяя его цикорием. Это может быть непросто, но результат того стоит. Во-первых, нагрузка на сосуды снизится, во-вторых, вы сможете пить цикорий на ночь, не опасаясь бессонницы, и, в-третьих, польза цикория для организма — это не миф.

Однако, прежде чем говорить о пользе цикория, стоит отметить, что он не поможет вам взбодриться — кофеина в нем нет. Кроме того, регулярное (но умеренное) употребление кофе снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, подагры и диабета II типа (если пить без сахара).

Польза цикория

Корни цикория, которые затем перемалываются в «кофезаменитель», содержат витамины группы В и С. Наибольшее количество в цикории представлено витамином В6, или пиридоксином. Этот витамин участвует в обмене веществ, поддерживает стабильную работу внутренних органов, центральной и периферической нервной системы, а также способствует здоровью кожи, волос и ногтей.

Говоря о витаминах, стоит отметить, что в сублимированном цикории их больше, чем в растворимом, хотя разница незначительна.

Кроме того, цикорий богат марганцем и калием. Марганец необходим для нормального функционирования опорно-двигательного аппарата, деления клеток, работы мозга, поддержания баланса половых гормонов и иммунной системы. Он также обладает антиоксидантными свойствами. Калий, в свою очередь, регулирует водно-солевой баланс и играет важную роль в сердечном ритме. Он также способствует снижению давления и снятию отеков.

Но это лишь небольшая часть полезных свойств цикория. Главное его преимущество — это инулин, природный полимер на основе фруктозы. Если вы ищете сладости без калорий, инулин — это то, что вам нужно. Он помогает сократить потребление сахара и безопасен для диабетиков. Кроме того, инулин относится к нерастворимой клетчатке, необходимой для здоровья ЖКТ. Он является пищей для полезных бактерий кишечника. Чем больше здоровой микрофлоры в кишечнике, тем крепче иммунитет, меньше проблем с пищеварением и ниже риск запоров. Две чайные ложки цикория на чашку воды — это ваша суточная норма инулина.

Беременным и кормящим женщинам цикорий не противопоказан, его также можно давать детям старше трех лет.

Побочные эффекты цикория

Индивидуальная непереносимость и аллергия могут возникнуть на любой продукт, и цикорий не исключение. В группе риска находятся люди, страдающие аллергией на пыльцу березы.

Существуют и специфические побочные эффекты. Как уже упоминалось, инулин, содержащийся в цикории, привлекает бактерии, обитающие в кишечнике. Если их перекормить, это может привести к вздутию живота и метеоризму, однако для этого потребуется выпить не менее 5–10 чашек цикория в день.

Как правильно перейти на цикорий вместо кофе

Если вы потребляете много кофе и «в вашем кофеине крови не обнаружено», резкий переход на цикорий может вызвать настоящую ломку. Вы можете испытывать сонливость, раздражительность и нехватку сил. Также возможны головные боли, тошнота и мышечные боли. Снижать дозу кофе следует постепенно в течение двух-трех недель.

Начните с замены одной чашки кофе на чашку цикория. Например, во второй половине дня, чтобы легче уснуть вечером. Затем постепенно увеличивайте количество цикория, заменяя им кофе. В это время стоит избегать других напитков, содержащих кофеин, включая чай.

В зависимости от индивидуальных особенностей организма, полный переход на цикорий может занять от одного до трех месяцев. Спустя год полного отказа от кофеина чувствительность к веществу полностью восстановится. Тогда, при желании и если здоровье позволит, вы сможете вернуться к безопасным дозам кофе.