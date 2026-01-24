Существует два противоположных лагеря — одни обожают холодец и готовят его регулярно, другие же его просто ненавидят. Дискуссии о том, должен ли холодец быть обязательным блюдом на новогоднем столе, продолжаются уже много лет, сообщает Doctorpiter.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук и врач-эксперт, рассказала о пользе холодца и о том, как его правильно употреблять, чтобы не навредить здоровью.

Калорийность

Калорийность холодца в значительной степени зависит от типа мяса, использованного для его приготовления, а также от содержания мяса и жира в рецепте. Наиболее калорийным является холодец из свинины: на 100 г готового продукта приходится примерно 350 ккал. В курином холодце содержится около 120 ккал на 100 г, а в вариантах из индейки и говядины — примерно 80 ккал.

«Домашний холодец — это неплохой источник белка. В нем также присутствуют витамин A, витамины группы B, железо и цинк. Такой состав благоприятно сказывается на кроветворении и поддерживает иммунную систему», — отмечает гастроэнтеролог.

Кроме того, холодец содержит лизин — аминокислоту, необходимую для усвоения кальция. Поэтому это блюдо полезно для костей, суставов и хрящей.

Коллаген в холодце — миф или реальность?

Многие полагают, что холодец богат полезным белком коллагеном, и его регулярное употребление может значительно улучшить состояние кожи, а также продлить молодость и красоту.

«Однако на практике ситуация несколько иная, — говорит врач. — Коллаген действительно присутствует в холодце, но его молекулы достаточно крупные, и усвоить их целиком не удается. В кишечнике коллаген распадается на аминокислоты, из которых он состоит».

Полученные аминокислоты организм использует по своему усмотрению: они могут быть направлены на синтез коллагена в коже или на укрепление мышц. Таким образом, гарантированного омоложения от холодца не будет — это всего лишь миф, объясняет Екатерина Кашух.

Не для всех

Несмотря на очевидные преимущества, у холодца есть и противопоказания. Из-за высокой концентрации специй и жира это блюдо не рекомендуется давать детям младше трех лет: оно может плохо усваиваться и вызывать раздражение пищеварительного тракта. Для детей постарше холодец допустим, но лучше выбирать нежирные варианты — предпочтительно из индейки или говядины. Кроме того, не стоит включать холодец в ежедневный рацион, его следует употреблять нечасто.

Также в холодце много белка, поэтому людям с мочекаменной болезнью, заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта и подагрой следует быть осторожными. «При подагре в организме накапливается мочевая кислота — конечный продукт метаболизма пуринов. Холодец затрудняет выведение мочевой кислоты с мочой и может усугубить течение болезни, — подчеркивает врач. — Поэтому, несмотря на желание попробовать это блюдо за новогодним столом, лучше воздержаться от него».

Тем, у кого диагностированы панкреатит, холецистит и другие заболевания желчного пузыря, также стоит отказаться от калорийных разновидностей холодца и выбирать блюда из диетических сортов мяса.

Холодец не следует сочетать с другими высококалорийными блюдами, такими как жареное мясо или салаты на основе майонеза. Хорошим дополнением к нему могут стать овощные салаты, заправленные сметаной.

Правила для идеального холодца

В качестве бульона нельзя использовать жидкость, сваренную на жареном мясе или большом количестве костей. Уровень «плохого» холестерина в таком бульоне будет слишком высоким, не говоря уже о том, что холодец получится очень калорийным.

Не стоит часто употреблять холодец на свином бульоне, он слишком жирный. Одного раза в неделю будет вполне достаточно.

Не добавляйте в холодец много приправ: достаточно соли, лаврового листа, черного перца и гвоздики. Конечно, семена горчицы, кориандр и другие специи могут усилить вкус блюда, но в больших количествах они создадут излишнюю нагрузку на желудок.

Правильное хранение холодца также имеет значение: его следует хранить в холодильнике и не дольше трех суток.