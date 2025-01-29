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airBaltic планирует сдать в аренду до пяти самолётов авиакомпании Уругвая 1

Бизнес
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
airBaltic планирует сдать в аренду до пяти самолётов авиакомпании Уругвая
ФОТО: LETA

Латийская национальная авиакомпания airBaltic планирует в следующем зимнем сезоне сдать в аренду до пяти самолётов с экипажем уругвайской авиакомпании SUA Líneas Aéreas (SUA), сообщили агентству LETA представители airBaltic.

По информации компании, airBaltic и указанная латиноамериканская авиакомпания заключили стратегическое соглашение, в рамках которого airBaltic планирует передать SUA в аренду до пяти самолётов Airbus A220-300 с экипажем. Ожидается, что сотрудничество начнётся в октябре 2025 года и будет действовать в зимний сезон, что позволит эффективно использовать самолёты airBaltic, которые в это время загружены не полностью.

Как подчёркивают в авиакомпании, соглашение не предусматривает изменений в существующей маршрутной сети airBaltic.

Кроме того, airBaltic намерена поддерживать SUA, делясь знаниями и опытом в таких областях, как организация операционной деятельности, подготовка пилотов, информационные технологии, автоматизация и внедрение устойчивых инициатив.

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что сотрудничество с SUA открывает возможность передать накопленный опыт эксплуатации Airbus A220-300 в новом регионе.

«Это взаимовыгодный шаг, который позволяет airBaltic эффективно использовать свои ресурсы в зимний сезон с низкой загрузкой, а также укреплять наши позиции и репутацию в глобальной авиационной отрасли», — заявил Гаусс.

Генеральный директор SUA Антонио Рама подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству авиакомпания сможет перенять опыт airBaltic в управлении авиапарком, операционной эффективности и обучении персонала.

Авиакомпания SUA планирует начать работу в четвёртом квартале 2025 года, соединяя крупнейшие города Уругвая, Аргентины, Бразилии и Чили. Базироваться SUA будет в Уругвае.

Ранее сообщалось, что в 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в предыдущем году, а также выполнила 47 000 рейсов (+7%).

В начале 2024 года airBaltic объявила, что из-за задержек с обслуживанием двигателей, которое выполняет их производитель Pratt & Whitney, в летнем сезоне 2025 года авиакомпания отменит рейсы по 19 маршрутам и сократит частоту полётов ещё по 21 направлению. Всего будет отменено 4670 рейсов.

В частности, airBaltic прекратит полёты из Риги в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гётеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллина не будут выполняться рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса — в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинёв, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере — на Родос.

В настоящее время airBaltic выполняет рейсы по более чем 130 направлениям из Риги, Таллина, Вильнюса, Тампере и сезонно с Гран-Канарии. В авиапарке компании 49 самолётов Airbus A220-300.

airBaltic заказала всего 50 самолётов Airbus A220-300, а также подписала соглашение о приобретении ещё 30 таких лайнеров, сохранив опцион на покупку ещё 20.

Аудированная выручка airBaltic в 2023 году составила 664,289 млн евро (+33,2% по сравнению с 2022 годом). Компания также вышла в прибыль, заработав 33,852 млн евро против убытков годом ранее.

97,97% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству, а 2,03% — датскому инвестору Туссену, через компанию Aircraft Leasing 1.

#airbaltic
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Комментарии (1)

  • 29-го января

    А какой опыт ? Вечное получение дотаций ?

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