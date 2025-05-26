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Китай построит уникальную электростанцию в казахстанском Актюбинске 1 3546

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Побочные продукты металлургии пойдут на пользу.

Побочные продукты металлургии пойдут на пользу.

Высокоэффективная технология сэкономит 200 000 000 000 кубометров природного газа в год.

Китайская инженерная компания Тяньчэнь (China Tianchen Engineering Corporation Ltd., TCC), базирующаяся в городе Тяньцзинь, и казахстанская компания ERG подписали соглашение о строительстве электростанции, которая будет использовать для генерации электроэнергии утилизируемые хвостовые газы Актюбинского завода ферросплавов.

Церемония подписания документов состоялась в штаб-квартире ERG в столице Казахстана – Астане. Как отметил гендиректор казахстанского филиала TCC Линь Тао, данный проект станет первым в Центральной Азии объектом по рекуперации отработанных газов для генерации электроэнергии.

Внедрение высокоэффективной экологичной технологии по утилизации хвостовых газов позволит ежегодно экономить около 200 миллионов кубометров природного газа, а также сократить выбросы углекислого газа на 320 тысяч тонн. Реализация проекта будет способствовать многоступенчатому использованию энергоресурсов и значительному снижению производственных издержек.

Председатель Китайской ассоциации индустрии охраны окружающей среды Го Чэнчжань отметил, что инновационные достижения Китая в области экологических технологий не только способствуют «зеленой» трансформации отечественного сектора энергетики, но и вносят вклад в глобальный переход к низкоуглеродной энергосистеме, предлагая международному сообществу также переходить на китайский энергетический вариант.

Китайская компания TCC основана в 1953 году. К настоящему времени на ее счету – более 3000 реализованных крупных проектов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), проектирования и строительства по всему миру.

Актюбинский завод ферросплавов сегодня — это современное, стабильно развивающееся предприятие, объемы производства которого составляют более 700 тысяч тонн ферросплавов в год.

В составе завода — 3 плавильных цеха, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха. Предприятие производит феррохром высокоуглеродистый, феррохром среднеуглеродистый, феррохром низкоуглеродистый, ферросилиций, металлоконцентрат. Благодаря активному технологическому развитию Актюбинский завод ферросплавов вносит огромный вклад в экономику региона и страны. На сегодняшний день продукция предприятия экспортируется в страны Европы, Японию и США.

Самым новым подразделением предприятия является плавильный цех № 4. Цех был запущен в 2014 году. Здесь используется инновационная технология плавки в печах постоянного тока, уникальная не только для Казахстана, но и для мировой ферросплавной отрасли. Цех оснащен самыми мощными в мире (72 МВт) печами постоянного тока по производству высокоуглеродистого феррохрома. 60% продукции завода производится именно в этом цехе. Сегодня печи постоянного тока стабильно работают на сверхмощности в 75 МВт. Более того, сейчас тестируется переход на показатели 80 МВт. Обновление Актюбинского завода ферросплавов продолжилось в 2021 году с началом тотальной реконструкции двух плавильных цехов – первого и второго, работающих еще со времен середины 20 века. За это время полностью обновили четыре печи подразделений, реконструкция остальных продлится до 2032 года.

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(1)
  • СС
    Симба Симба
    28-го мая

    Не Актюбинск, а уже тридцать лет как Актобе!

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