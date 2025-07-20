«Станция конечная»: LDz сдает в аренду свои станции пиццериям, ресторанам, гостиницам

Baltijas balss logotype

Latvijas dzelzceļš ищет арендатора для одного из самых больших станционных зданий в Латвии — станции Засулаукс, которая в последние годы частично пустует. Один из предложенных вариантов — использовать здание как гостиницу, пишет Otkrito.lv.

Ранее здесь находились кафе, продуктовый магазин и предлагались другие услуги. Общая площадь здания станции, построенной в 1912 году, превышает 1300 квадратных метров, и Latvijas dzelzceļš столько не требуется.

Станция не совсем пустует: в ней до сих пор дежурит персонал, рассказывает эксперт по индустриальному наследию Latvijas dzelzceļš Томс Алтбергс. Здание строилось в период бурной индустриализации района — сначала здесь была фабрика обоев, а в начале XX века насчитывалось около 40 предприятий, использовавших станцию для загрузки продукции и разгрузки сырья.

На втором этаже здания находились квартиры начальника станции и его помощников, а на первом — жилье сторожа. Позже в этих помещениях разместилось управление жилищного фонда железной дороги. Сейчас примерно треть здания сдается как коммерческая площадь, однако для переоборудования под гостиницу потребуется реконструкция.

Latvijas dzelzceļš также предлагает помещения на станции Вецаки, которые уже сейчас подходят для организации выставок. На многих станциях Юрмалы — Булдури, Лиелупе, Приедайне, Майори и других — также есть свободные помещения.

В 2023 году в бывшем здании станции в Алое местный предприниматель Юргис Раценис открыл пиццерию. В историческом здании станции Вайвари с 2022 года также работает пиццерия. Latvijas dzelzceļš реконструировал перроны и построил новую станцию, а старое здание снес и затем воссоздал заново в прежнем стиле — примерно в двухстах метрах от прежнего места. Хорошей репутацией пользуется также станция Эргли — поезда туда давно не ходят, но семья популяризатора природы Мариса Олте обустроила в здании ресторан, прокат велосипедов и лодок. В 2017 году Олте как единственный претендент купил здание за 6000 евро.

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го июля

    Так ваше LDz в полной опе.....)))))))))) А Раил Балтик-заведомо убыточно....))))))))))) Вы настоящие пизнесмены..... От бога))))))))))))

    9
    1

