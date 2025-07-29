Baltijas balss logotype

«DAIF Latvija»: Латвия остается лидером в производстве дронов

Бизнес
Дата публикации: 29.07.2025
LETA
«DAIF Latvija»: Латвия остается лидером в производстве дронов

Латвия по-прежнему лидирует в производстве дронов, заявила во вторник в интервью Латвийскому радио председатель правления Латвийской федерации индустрии безопасности и защиты (DAIF Latvija) Элина Эгле.

Она отметила, что в настоящее время Латвия является убедительным лидером в производстве дронов. «Мы на год впереди многих», — сказала Эгле, добавив, что Латвия должна сохранить эту лидирующую позицию и в будущем.

Также Эгле упомянула, что в настоящее время очень большой прорыв наблюдается в военной сфере, но через некоторое время эти достижения однозначно найдут свое применение и в более широких сферах экономики.

«Мы как общество должны понимать, что дроны пришли, чтобы остаться, что дроны, возможно, являются следующей промышленной революцией, которая уже стоит у наших дверей», – сказала глава федерации.

«DAIF Latvija» была создана весной 2013 года. Федерация является организацией, представляющей интересы отраслей безопасности и защиты, а также научных исследований на национальном и международном уровне. «DAIF Latvija» объединяет 125 предприятий, образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также ассоциированных членов.

(3)
  • ВП
    Вася Пупкин
    30-го июля

    Прибалтийских лимитрофов будут убивать об Россию с причитаниями про "немотивированную русскую агрессию".

    3
    2
  • ВП
    Вася Пупкин
    30-го июля

    לטביה היא מדינה של תליינים טיפשים שלא תרמו דבר לעולם

    2
    2
  • ВП
    Вася Пупкин
    30-го июля

    А когда эту ублюдочную страну сотрут с лица земли, оставшиеся хуторяне будут визжать : а нас за что!

    3
    2
