Бизнес
Дата публикации: 16.08.2025
ФОТО: LETA

О том, как война в Украине и экономическая ситуация влияют на туристический и ресторанный сектор в Латвии, в передаче TV24 Dienas personība рассказал президент Латвийской ассоциации ресторанов и генеральный директор Opera Hotel Янис Ензис, пишет LA.LV.

«Российских и белорусских туристов больше нет — это была платёжеспособная аудитория, которая охотно тратила деньги. Им здесь нравилось, потому что их обслуживали на русском языке», — указал Ензис.

По его словам, при планировании масштабных мероприятий на годы вперёд возникает риск, если сами постоянно говорим о подготовке к войне, необходимости вооружаться и задаёмся вопросом, что будет, если Россия нападёт. Такая риторика не создаёт ощущения долгосрочной стабильности, необходимой для проведения крупных мероприятий.

«Конечно, отдельные туристы, увидев дешёвый билет в Ригу, приедут на выходные, но для крупных мероприятий, планируемых за несколько лет вперёд, крайне важно, чтобы мы посылали сигнал — здесь безопасно, интересно и конкурентоспособно», — подчеркнул представитель сферы гостеприимства.

Другой актуальный вопрос — инфляция и рост цен. По словам Ензиса, когда-то Латвия позиционировалась как направление с хорошим соотношением цены и качества. Сейчас, если говорить о питании, из-за роста издержек и высокого налогового бремени эта услуга стала неконкурентоспособной даже по сравнению с другими столицами ЕС.

«Поэтому мы были очень рады — на вчерашней встрече с министром он пообещал, что будет продвигать в бюджете следующего года пониженную ставку НДС для сектора общественного питания, за которую мы боремся уже девять лет», — сообщил Ензис.

«Мы настроены позитивно и готовы предлагать идеи. На следующей неделе у нас запланирована встреча с госсекретарём Министерства экономики, на которой мы представим практические предложения. Мы как отрасль осознаём свою ответственность и понимаем, что бюджет ограничен, все экономят. У нас есть идеи, как увеличить доходы в госбюджет, сократив теневую экономику и таким образом компенсировать недополученные доходы от НДС», — отметил глава ассоциации.

«Мы обязательно поделимся своими предложениями и надеемся, что эта инициатива будет продвигаться энергично и станет одной из приоритетных для Минэкономики. Предложений каждый год много, но реализуются не все. Мы действительно вложили в это дело годы своей жизни», — добавил он.

Говоря о снижении НДС, Ензис подчеркнул: «В большинстве стран ЕС этот механизм используется как инструмент поддержки отрасли или самих потребителей, поскольку он позволяет снизить цены в ресторанах и помогает другим предприятиям выйти из тени. Совет ЕС в своей директиве о НДС упомянул сферу общественного питания как одну из тех, для которых желательно или рекомендовано применять пониженную ставку».

  • З
    Злой
    16-го августа

    Но самое прикольное это готовятся воевать, реально это выглядит примерно так- 1.5 летний малыш в коляске разминается чтобы выйти на ринг против боксёра- тяжеловеса

    144
    13
  • 16-го августа

    проблемма в жадности местных предпринимателей и оголтелая русофобия властей. поэтому всё это будет и дальше падать. так вы туристов не привлечёте. но до вас всё равно это не доходит в силу скудоумия.

    227
    12
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го августа

    здесь безопасно, интересно и конкурентоспособно, -- Но по-русски здесь не говорят, из-за дичайшей русофобии.

    111
    2
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    16-го августа

    Из- за русофобии и я, местный, перестал посещать разные заведения, из принципа, чтобы мои деньги им не шли.

    81
    5
Видео