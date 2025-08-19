Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сделка сорвалась: Польша отказалась покупать у Латвии неиспользованные вакцины против Covid-19 2 1462

Бизнес
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Сделка сорвалась: Польша отказалась покупать у Латвии неиспользованные вакцины против Covid-19
ФОТО: LETA

Польша отказалась покупать у Латвии неиспользованные вакцины против Covid-19, следует из информации, предоставленной Министерством здравоохранения (МЗ) правительству, пишет ЛЕТА.

В феврале Польша сообщила, что приняла решение всё же не приобретать адаптированные вакцины "Comirnaty" (JN.1) у Латвии, поясняет МЗ.

Согласно требованиям производителя, цены на вакцины не подлежат публичному раскрытию, указали в министерстве.

Во вторник правительство обсудит этот вопрос на закрытой части заседания. Из подготовленных МЗ документов следует, что планируется признать утратившим силу распоряжение о продаже вакцин Польше.

Как ранее сообщало ЛЕТА, Польша могла бы купить у Латвии неиспользованные вакцины против Covid-19. В ноябре прошлого года на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) заместитель государственного секретаря МЗ по финансовым вопросам Борис Книгин сообщил, что речь идёт о вакцинах на сумму 2,6 миллиона евро.

Тогда депутаты комиссии задали представителям МЗ вопросы о том, почему и как долго Латвия ещё будет закупать вакцины против Covid-19, на которые в стране больше нет спроса.

Книгин пояснил, что договоры с производителями медикаментов заключены Европейской комиссией от имени всех стран-членов ЕС, и переговоры с Еврокомиссией и производителями о прекращении этих договоров или изменении условий не дали результатов. Тогда он также сообщил, что поставки вакцин продолжатся до конца 2026 года.

Читайте нас также:
#польша #коронавирус
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
1
0
3
0
5

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    19-го августа

    А что если просто перестать покупать? Неустойка? Какая? И кто из Латвии подписал такую закупку? Это ведь не тайна гос.безопасности? Подписал не из Латвии? А кто делегировал кому-то ещё закупать что-то от имени государства? Все скинулись на новую виллу для Фон Дер Ляйн? Или как?

    6
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го августа

    "Согласно требованиям производителя, цены на вакцины не подлежат публичному раскрытию" очешуеть. Да ещё обязаловка закупать по срокам в независимости от потребности. Совсем не коррупционная фуеверть. Кто там в подписантах контракта, любопытно?

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 364
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 418
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 622
Офисному планктону хороших новостей не светит. Иконка видео
Госдума РФ пообещала 4 рабочих дня с сохранением зарплаты, но тут же врезала заднего 250

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 14
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 19
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 27
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 49
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 60
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 56
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 14
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 19
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео