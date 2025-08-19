Сделка сорвалась: Польша отказалась покупать у Латвии неиспользованные вакцины против Covid-19

В феврале Польша сообщила, что приняла решение всё же не приобретать адаптированные вакцины "Comirnaty" (JN.1) у Латвии, поясняет МЗ.

Согласно требованиям производителя, цены на вакцины не подлежат публичному раскрытию, указали в министерстве.

Во вторник правительство обсудит этот вопрос на закрытой части заседания. Из подготовленных МЗ документов следует, что планируется признать утратившим силу распоряжение о продаже вакцин Польше.

Как ранее сообщало ЛЕТА, Польша могла бы купить у Латвии неиспользованные вакцины против Covid-19. В ноябре прошлого года на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) заместитель государственного секретаря МЗ по финансовым вопросам Борис Книгин сообщил, что речь идёт о вакцинах на сумму 2,6 миллиона евро.

Тогда депутаты комиссии задали представителям МЗ вопросы о том, почему и как долго Латвия ещё будет закупать вакцины против Covid-19, на которые в стране больше нет спроса.

Книгин пояснил, что договоры с производителями медикаментов заключены Европейской комиссией от имени всех стран-членов ЕС, и переговоры с Еврокомиссией и производителями о прекращении этих договоров или изменении условий не дали результатов. Тогда он также сообщил, что поставки вакцин продолжатся до конца 2026 года.