Цены на золото достигли рекордных 3600,25 доллара за унцию, продолжив ралли, в ходе которого они выросли более чем на 90% с конца 2022 года. Затем замедлился до 2,36%, а котировки откатились к $3599,3 за унцию, но ожидается, что спрос останется высоким в течение некоторого времени из-за сочетания ряда факторов.

Слитки золота с начала года подорожали на 34,5%. Основными движущими силами являются закупки банков и высокий инвестиционный спрос, который отражается в притоке средств в физически обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды, а также изменения, произошедшие из-за действий президента США Дональда Трампа, в частности его торговых войн с другими странами и опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы США.

Ожидания снижения ставки ФРС США будут повышать привлекательность драгоценного металла как минимум до заседания американского регулятора, которое пройдет 16–17 сентября.

По данным Metals Focus, ежегодные чистые закупки золота центральными банками превышают 1000 тонн с 2022 года; ожидается, что в этом году они купят 900 тонн, что вдвое превышает среднегодовой показатель в 457 тонн в 2016–2021 годах.

Развивающиеся страны стремятся диверсифицировать свою экономику, отказавшись от доллара, после того как западные санкции заморозили примерно половину официальных валютных резервов России в 2022 году.

По данным Всемирного золотого совета, отраслевой организации, официальные данные, предоставленные Международному валютному фонду, отражают лишь 34% от общей оценки спроса центральных банков на золото в 2024 году.

В 2022–2025 годах их вклад в общий годовой спрос на золото составил 23%, что вдвое превышает среднюю долю, зафиксированную в 2010-х годах.