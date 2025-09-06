Baltijas balss logotype
«Пособники террористов»: публицист о латвийских компаниях, работающих с Россией

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2025
tv24
«Пособники террористов»: публицист о латвийских компаниях, работающих с Россией

Публицист Отто Озолс заявил, что латвийские предприниматели, которые продолжают сотрудничать с Россией после её вторжения в Украину, фактически поддерживают терроризм, и призвал предусмотреть для них самую строгую уголовную ответственность.

О латвийских предпринимателях, которые даже после вторжения России в Украину продолжают сотрудничать с страной-агрессором, и о том, что такие действия фактически означают поддержку терроризма, в передаче TV24 «Preses klubs» порассуждал публицист Отто Озолс.

По его словам, война началась ещё в 2014 году, но именно это полномасштабное вторжение стало поворотным моментом. В тот момент было немало предпринимателей, у которых существовали тесные и прочные связи с Россией, и их бизнес был с ней связан. «Да, тогда, возможно, они не могли одним махом это прекратить, но было три с половиной года, чтобы перестроить все отношения и избавиться от этой зависимости. Многие решили этого не делать, а наоборот — усилить сотрудничество и воспользоваться ситуацией. Я не знаю, что человек может сам себе внушать, засыпая вечером, но если та марганцевая руда, которая попала в Россию, потом используется для стволов оружия, из которых в итоге убивают конкретных людей, конкретных детей, живых людей — этому нет оправдания», — подчеркнул Озолс.

По его мнению, для таких людей, которые сознательно вовлеклись в сотрудничество, должна быть предусмотрена самая строгая уголовная ответственность:

«Они фактически являются пособниками террористов, они занимаются поддержкой терроризма в крупных масштабах. И нужно называть вещи своими именами: это финансисты и пособники террористов, которые должны получить соответствующее наказание», — считает Озолс.

«Нашим правоохранительным органам нужно работать над этим принципиально и в полную силу. Потому что, ещё раз напомню, на другой стороне массово убивают конкретных людей. Я не знаю, задумается ли об этом кто-то в латвийском правительстве, в правоохранительных органах или в Сейме, но это нужно делать незамедлительно», — добавил он.

Читайте нас также:
#латвия-россия #бизнес #война на украине #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го сентября

    А Интернет помнит всё!

    34
    6
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    6-го сентября

    Да, я записал в свой блокнотик его имя и фамилию и сделал скриншот с его фотографией, думаю, пригодится потом., не отмажется.

    9
    3

Видео