Рост под соусом инфляции: оборот общепита в Латвии умеренно растет 1 397

Бизнес
Дата публикации: 10.09.2025
LETA
Рост под соусом инфляции: оборот общепита в Латвии умеренно растет

Оборот общественного питания в Латвии растет умеренными темпами, сообщил руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Ензис. Он добавил, что умеренный рост обусловлен в основном инфляцией.

Предприниматели пытаются компенсировать рост цен на сырье, вызванный инфляцией, другими способами, а не повышением цен на услуги.

Ензис также отметил, что первая половина лета в этом году была дождливой, что негативно сказалось на обороте некоторых предприятий общественного питания, однако результаты июля и августа оказались хорошими.

Со ссылкой на исследование SKDS он рассказал, что в начале этого года среднестатистический житель Латвии тратил на обед в заведениях общественного питания 10,21 евро, что на 1,27 евро или 14,2 % больше, чем в начале 2024 года. "В то же время количество постоянных и частых посетителей заведений общепита уменьшилось, вероятно, из-за более высоких цен. До пандемии их было около 25-26% населения, сейчас - 19%", - сказал Ензис, ссылаясь на данные Центрального статистического управления.

По сравнению с периодом до пандемии "Covid-19" поток туристов из Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши, США и Испании вырос, но количество гостей из ранее важных Швеции и Германии все еще не восстановилось.

Ензис также отметил, что задолженность по налогам в секторе общественного питания, которая выросла во время пандемии, сокращается медленно и превратилась в долгосрочную проблему. В настоящее время задолженность по налогам в сфере общественного питания составляет 37 миллионов евро.

#инфляция #общепит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    10-го сентября

    Какой материал ни прочитаешь, всюду сообщается, что годовое подорожание чего бы то ни было составляет более 20%. Почему же тогда индексация стариковских пенсий определена на среднем уровне 7%?

    9
    1

