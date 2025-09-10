Рост под соусом инфляции: оборот общепита в Латвии умеренно растет

Предприниматели пытаются компенсировать рост цен на сырье, вызванный инфляцией, другими способами, а не повышением цен на услуги.

Ензис также отметил, что первая половина лета в этом году была дождливой, что негативно сказалось на обороте некоторых предприятий общественного питания, однако результаты июля и августа оказались хорошими.

Со ссылкой на исследование SKDS он рассказал, что в начале этого года среднестатистический житель Латвии тратил на обед в заведениях общественного питания 10,21 евро, что на 1,27 евро или 14,2 % больше, чем в начале 2024 года. "В то же время количество постоянных и частых посетителей заведений общепита уменьшилось, вероятно, из-за более высоких цен. До пандемии их было около 25-26% населения, сейчас - 19%", - сказал Ензис, ссылаясь на данные Центрального статистического управления.

По сравнению с периодом до пандемии "Covid-19" поток туристов из Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши, США и Испании вырос, но количество гостей из ранее важных Швеции и Германии все еще не восстановилось.

Ензис также отметил, что задолженность по налогам в секторе общественного питания, которая выросла во время пандемии, сокращается медленно и превратилась в долгосрочную проблему. В настоящее время задолженность по налогам в сфере общественного питания составляет 37 миллионов евро.