Журнал: миллиардер Пётр Авен предлагал оплатить долги airBaltic

Бизнес
Дата публикации: 11.09.2025
LETA
ФОТО: LETA

Инвестиционный фонд «LetterOne», соучредителем которого является миллиардер Петр Авен, имеющий двойное гражданство России и Латвии, неофициально предложил правительству Латвии рефинансировать облигации авиакомпании «airBaltic» с почти втрое более низкой процентной ставкой, сообщает журнал «Ir».

Предложение изложено в письме, подписанном представителем Авена, членом правления организации «Aven Foundation» и благотворительного фонда «Paaudze» Игорем Бассом, который указал, что инвестиционный фонд, базирующийся в Люксембурге «LetterOne» готов предложить рефинансирование облигаций «airBaltic» на сумму 380 миллионов евро с почти в три раза более низкой процентной ставкой — «в размере 5–6%».

Представитель Авена в своем письме предлагает не только значительно снизить процентную ставку, но и продлить срок финансирования до 10 лет (вместо нынешних пяти). Это решение существенно укрепило бы ликвидность «airBaltic», обеспечило большую финансовую независимость и способствовало бы достижению стратегических целей.

«LetterOne» была основана в 2013 году Авеном совместно с Михаилом Фридманом. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году оба в марте ушли с официальных постов в фонде. Это позволило фонду избежать санкций. В письме указано, что стоимость портфеля активов, управляемого LetterOne, превышает 18 миллиардов евро, сообщает журнал Ir.

Как выяснил журнал «Ir», письмо с просьбой вручить его членам правительства пытался передать председатель Валкского края Вентс Армандс Крауклис (партия «Видземе»). Крауклис обращался к министерствам, но отказывается уточнять, к каким именно. Он не связан с фондом «LetterOne», но встречался с его представителями, когда искал объекты для инвестиций в Валке. Представители министерств, однако, не отреагировали на предложение с энтузиазмом.

Басс признался журналу «Ir», что подготовка такого предложения по рефинансированию «airBaltic» была его инициативой. Правда, предложение носит исключительно информационный характер, оно не было отправлено ни одному государственному учреждению и не является обязательным ни для «airBaltic», ни для «LetterOne». Басс также отмечает, что Авен никак не связан с управлением инвестиционным фондом или его оперативной деятельностью.

Басс не уточняет, каковы его собственные отношения с «LetterOne», раз уж он выдвигает предложение от ее имени, но объясняет, что подготовил предложение, поскольку его круг контактов и возможности позволяют помочь в привлечении частного финансирования. Он также не знает, какие еще инвестиции инвестиционный фонд «LetterOne» осуществил в Латвии, но знает, что представители фонда встречались с Министерством экономики.

Представители правительства, с которыми связался журнал «Ir», подтвердили, что официального предложения не получали и поэтому не могут его обсуждать. В свою очередь, руководство «airBaltic» сообщило «Ir», что условия выпуска облигаций не позволяют провести рефинансирование раньше мая следующего года. Предложение было сделано в августе, незадолго до очередного решения о продлении санкций ЕС, которое страны-члены ЕС должны принимать каждые шесть месяцев.

Ни финансовый директор «airBaltic» Яковлев, ни председатель совета директоров Андрей Мартынов не знали о предложении «LetterOne». Яковлев заявил журналу «Ir», что не видит в этом предложении экономического обоснования.

Официальное письмо с таким предложением от «LetterOne» в Министерство транспорта не поступало, как сообщил журналу министр сообщений Атис Швинка, но он слышал об этом письме. По его мнению, такие инициативы требуют внимательности и осторожности. Если предложение будет получено официально, по его мнению, его должны будут оценить также службы безопасности.

Премьер-министр Эвика Силиня не желает комментировать это предложение, но, отвечая на вопрос, есть ли в правительстве единодушие по поводу продолжения санкций в отношении Авена и Фридмана, Силиня отмечает, что «мы никогда не принимаем решения по отдельным санкциям, у нас есть общая позиция».

Авен был включен в санкционный список по предложению Европейской комиссии 28 февраля 2022 года. С тех пор в каждом цикле дискуссий на европейском уровне о продлении санкций предпринимались политические попытки освободить его от ограничений, но они не увенчались успехом. Авен также включен в санкционные списки Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Миллиардер считается одним из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина. Он также присутствовал на торжественной аудиенции в Кремле, когда Россия начала вторжение в Украину. Он также более 15 лет занимался меценатством и поддерживал различные художественные проекты в Латвии, приобрел здесь недвижимость и установил связи с латвийскими политиками.

#петр авен #airbaltic
(2)
  • Е
    Ехидный
    11-го сентября

    мы же блт гордые !!!! лучше выташить из карманов жителей пару сотен лямов и влить в эту шарашкину контору , чем принять разумное предложение !!! тех учителей ,которые учили правящих экономике, надо публично повесить на Домской площади !!!

    16
    4
  • М
    Михаил
    Ехидный
    12-го сентября

    "разумное предложение", ну насмешил :)) при Авене «airBaltic» ждала бы та же самая участь, что и «Латвияс Крайбанка» при Антонове и "ПНБ банка" при братьях Гусельниковых. ТЕ ЖЕ самые аферисты.

    1
    0

