Лондонский рынок золота, оцениваемый в $ 930 миллиардов, стоит на пороге кардинальных изменений. Инициатором преобразований выступает Всемирный совет по золоту (WGC) — ассоциация, объединяющая ведущих мировых производителей золота, которая предложила перевести физический металл в цифровой формат. Суть инициативы заключается в выпуске токенов коллективных долей в золоте (Pooled Gold Interest, PGI), которые будут обеспечены реальными золотыми слитками, хранящимися в лондонских хранилищах. Предполагается, что эти цифровые активы можно будет использовать как для торговых операций, так и в качестве финансового залога.

По словам Майка Освина, главы отдела рыночной структуры и инноваций WGC, новые цифровые токены официально закрепят за инвесторами право собственности на золото в хранилищах. Кроме того, они впервые позволят покупать не целый 400-унциевый слиток, а лишь его часть. «Это простой способ выйти на рынок и получить в собственность цифровой аналог золота, будучи полностью уверенным в его подлинности и своих правах, — заявил он. — Его можно будет использовать и для инвестиций, и как залог. Мы считаем, что это привлечет на рынок новых игроков, ведь у золота появятся новые функции».

В этом году спрос на золото резко вырос. Нестабильность на рынках, геополитическая напряженность и макроэкономические колебания подняли цены до рекордных значений.

По словам Освина, на фоне этого ажиотажа Всемирный совет по золоту хочет создать «третий столп» торговли золотом, вдобавок к двум уже существующим. Сейчас сделки с золотом бывают двух видов: с распределенным (allocated) и нераспределенным (unallocated) металлом. В первом случае инвестор владеет конкретными слитками или монетами. Во втором — у него есть лишь право на определённое количество золота, но не на конкретный слиток. Это самый популярный способ торговли, хотя и рискованный: если компания, у которой было куплено такое золото, обанкротится, требование инвестора, скорее всего, не будет удовлетворено. «Третий столп» — это и есть новые цифровые токены (PGI), которые призваны объединить надежность первого способа (юридическое право собственности) с удобством второго (простота и скорость цифровых транзакций).

«Наша главная задача на первом этапе — сделать золото более "подвижным", чтобы его можно было легко использовать как финансовый залог», — говорит Освин. Он пояснил, что физическое золото (распределенное) уже сейчас принимают в качестве залога, но из-за сложностей с перевозкой слитков между хранилищами, его почти не используют, предпочитая облигации или наличные. «Мы хотим, чтобы золото тоже стало удобным финансовым активом, — заявил Освин. — Заложить золото будет так же просто, как цифровую облигацию или деньги».

Освин добавил, что поначалу основное внимание будет уделяться использованию золота как залога, но у токенов PGI есть и другой потенциал. На вопрос, можно ли будет в будущем использовать их для расчетов по фьючерсным контрактам, он ответил с оптимизмом: «Если эти токены будут свободно обращаться на рынке как залог... почему бы не сделать их основным способом расчетов по фьючерсам? Это не главная цель, но такая возможность определенно есть».

По данным WGC, на 30 июня на лондонском рынке хранилось 8 776 тонн золота на сумму $927,5 миллиардов. Ежедневно здесь торгуется в среднем 20 миллионов унций. Но перспективы цифрового золота, по мнению организации, еще шире. «Пока мы сосредоточены на Британии, — сказал Освин. — Но, конечно, мы хотим пойти и дальше. Мы уже изучаем, как это может работать в США и других странах». В своем отчете WGC назвал эту инициативу «уникальной возможностью изменить существующий ландшафт».

Однако Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, считает, что рынок может отреагировать на цифровизацию золота прохладно или даже негативно. «Возможно, WGC считает это важным шагом, чтобы сохранить свою актуальность в мире криптовалют и стейблкоинов, — пояснил он. — Но так называемых "золотых жуков" (инвесторов, у которых золото служит основным активом), это может не заинтересовать, они могут не понять смысла или даже забеспокоиться».

Моулд подчеркнул, что сторонники золота ценят его именно за материальность и ограниченность. В мире, где обычные деньги можно создавать из воздуха, именно медленный и предсказуемый рост запасов золота является его главным преимуществом.

Он добавил, что такие инвесторы намеренно избегают всего, что связано со сложными финансовыми инструментами, непрозрачными схемами и большими долгами. «Именно это "ужасное трио" обычно и приводит к кризисам, панике и потере доверия на рынках, — сказал он CNBC. — А золото как раз и служит защитой от подобных событий».