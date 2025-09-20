Латвийские архитекторы работают над уникальным проектом теплотрассы для Финляндии

Архитектурное бюро SEP приступило к проектированию теплотрассы в агломерации столицы Финляндии — Хельсинки, где в настоящее время строится комплекс дата-центров Microsoft, сообщает tv3.lv со ссылкой на архитектурное бюро.

Проект уникален в мировом масштабе — избыточное тепло, производимое серверами, будет направлено в систему централизованного теплоснабжения, обеспечивая отопление для нескольких финских городов.

В партнерстве с энергетической компанией Fortum компания Microsoft реализует один из крупнейших в мире проектов по утилизации избыточного тепла.

Планируется, что тепло от серверов мощностью до 16 мегаватт будет перенаправлено из дата-центров. Учитывая такую мощность, было принято решение использовать её для теплоснабжения — таким образом планируется отапливать три финских города, сопоставимые по размеру с Тукумсом, Добеле и Смилтене в Латвии.

Такое решение позволит значительно сократить выбросы CO₂ по сравнению с традиционными системами отопления и станет моделью для подражания в других странах, как можно использовать потенциал дата-центров для устойчивого теплоснабжения.

Инженеры SEP в рамках проекта разрабатывают систему рекуперации тепла, которая обеспечит эффективную передачу тепла от серверов в городские сети. Проект создается в BIM-среде с уровнем детализации LOD 500, что обеспечивает высочайшую точность и прогнозируемость проектирования.

В рамках проекта SEP проводит сложные инженерные расчёты, включая гидравлические, тепловые и расчёты на механическую прочность — по осевым, радиальным и линейным нагрузкам.

"Этот проект особенно интересен для нас, потому что он сочетает в себе два аспекта — сложные инженерные задачи и уникальный подход к устойчивому развитию. Превращение тепла от дата-центра в тепло для города — решение, которое редко встречается в мире. Именно поэтому проект является одновременно и вызовом — с технической, организационной и инновационной точек зрения. Мы должны обеспечить высочайший уровень точности в расчётах и проектировании, потому что эта система станет важной частью энергетической инфраструктуры региона Хельсинки", - говорит представитель компании Олег Уманский.

SEP — крупнейшее архитектурное бюро в Балтии, в котором работают более 70 архитекторов, инженеров, проектировщиков и BIM-специалистов.