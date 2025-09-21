Коммуналка и еда толкают цены вверх: латвийские эксперты, однако, не падают духом

В августе этого года по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии снизились на 0,2%, но годовая инфляция (нынешний август к августу прошлого года) выросла до 4,1%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,8%.

Что по поводу роста цен думают местные экономисты?

Иева Опмане, экономист:

– Учитывая, что более стабильный рост цен начался прошлой осенью, математический эффект на показатель инфляции постепенно исчезнет. То есть, хотя уровень цен остаётся выше, чем год назад, его рост будет замедляться, и в ближайшие месяцы темпы инфляции сократятся.

Сейчас ситуация на мировых рынках ресурсов относительно спокойная. Цены на нефть марки Brent, хотя время от времени реагируют на политические события, как по сравнению с августом, так и с прошлым годом находятся на более низком уровне. Подобное затишье наблюдается и на рынках природного газа. Это значит, что и в Латвии цены на топливо, газ и тепловую энергию не должны существенно расти.

Больше неопределённости остаётся вокруг динамики мировых цен на продукты питания. По оценке ООН, уровень цен на продовольствие в августе был немного выше, чем год назад. Хотя серьёзных потрясений, способных поднять цены на продукты, не наблюдается, есть несколько факторов:

опасения относительно производства сахара в отдельных регионах, включая Бразилию;

волны жары в Европе;

также дополнительный спрос на говядину в США.

Это постепенно меняет соотношение спроса и предложения и подталкивает мировые цены на продукты вверх. Кроме того, погода в этом году не баловала латвийских фермеров и владельцев приусадебных участков, поэтому в ближайшие месяцы не стоит ожидать, что цены на продукты питания в Латвии будут радовать.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– В августе наблюдалась характерная сезонная дефляция, когда уровень цен по сравнению с предыдущим месяцем немного уменьшается. В то же время годовая инфляция достигла своего пика и в дальнейшем будет замедляться. Основным двигателем роста цен по-прежнему будет удорожание услуг. Незначительное повышение продолжится и в сфере продуктов питания.

На цены отдельных товаров повлияют неблагоприятные погодные условия, хотя их воздействие на общий уровень цен на продукты питания сейчас ограничено. Для многих домохозяйств уровень цен на продовольствие продолжит представлять финансовые трудности. Прогнозировать общую динамику цен на энергоресурсы сложно, но в ближайшее время цены на нефть и газ скорее могут снизиться. В дальнейшем их будут корректировать зимние условия и геополитические события.

Петерис Страутиньш, экономист:

– Инфляция оказалась выше ожидаемой, и рост цен на продукты питания является частью объяснения. Быстро дорожает мясо на мировых рынках, масло остаётся дорогим уже около года, а низкие цены на зерно больше не компенсируют это. Совокупный индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в этом году вырос на 4,4%, а для латвийских потребителей продукты питания в августе составили почти половину общего роста цен.

Другим значительным фактором роста цен является повышение заработной платы. Это видно по данным о ценах на услуги: в августе их индекс вырос на 5,7%. Инфляция в сфере услуг ниже 5% не наблюдалась с февраля прошлого года, а ниже 4% — с конца 2021 года. Если рост зарплат превышает 8%, как это было как минимум до середины года, инфляция не может быть на уровне 2%. Влияние зарплат на инфляцию будет расти по мере того, как относительный уровень благосостояния Латвии по сравнению с остальным миром повышается — этот процесс сейчас возобновляется после долгой паузы.

В августе по сравнению с июлем цены снизились на 0,2%, но в целом в этот период месячная дефляция обычно бывает немного больше. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, тогда как в типичном августе снижение составляло бы скорее около 1,3%. Основная причина — цены на овощи уменьшились лишь на 5,6%, тогда как характерное сезонное снижение примерно втрое больше.