Коммуналка и еда толкают цены вверх: латвийские эксперты, однако, не падают духом

Бизнес
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Коммуналка и еда толкают цены вверх: латвийские эксперты, однако, не падают духом
ФОТО: depositphotos

В августе этого года по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии снизились на 0,2%, но годовая инфляция (нынешний август к августу прошлого года) выросла до 4,1%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,8%.

Что по поводу роста цен думают местные экономисты?

Иева Опмане, экономист:

– Учитывая, что более стабильный рост цен начался прошлой осенью, математический эффект на показатель инфляции постепенно исчезнет. То есть, хотя уровень цен остаётся выше, чем год назад, его рост будет замедляться, и в ближайшие месяцы темпы инфляции сократятся.

Сейчас ситуация на мировых рынках ресурсов относительно спокойная. Цены на нефть марки Brent, хотя время от времени реагируют на политические события, как по сравнению с августом, так и с прошлым годом находятся на более низком уровне. Подобное затишье наблюдается и на рынках природного газа. Это значит, что и в Латвии цены на топливо, газ и тепловую энергию не должны существенно расти.

Больше неопределённости остаётся вокруг динамики мировых цен на продукты питания. По оценке ООН, уровень цен на продовольствие в августе был немного выше, чем год назад. Хотя серьёзных потрясений, способных поднять цены на продукты, не наблюдается, есть несколько факторов:

  • опасения относительно производства сахара в отдельных регионах, включая Бразилию;

  • волны жары в Европе;

  • также дополнительный спрос на говядину в США.

Это постепенно меняет соотношение спроса и предложения и подталкивает мировые цены на продукты вверх. Кроме того, погода в этом году не баловала латвийских фермеров и владельцев приусадебных участков, поэтому в ближайшие месяцы не стоит ожидать, что цены на продукты питания в Латвии будут радовать.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– В августе наблюдалась характерная сезонная дефляция, когда уровень цен по сравнению с предыдущим месяцем немного уменьшается. В то же время годовая инфляция достигла своего пика и в дальнейшем будет замедляться. Основным двигателем роста цен по-прежнему будет удорожание услуг. Незначительное повышение продолжится и в сфере продуктов питания.

На цены отдельных товаров повлияют неблагоприятные погодные условия, хотя их воздействие на общий уровень цен на продукты питания сейчас ограничено. Для многих домохозяйств уровень цен на продовольствие продолжит представлять финансовые трудности. Прогнозировать общую динамику цен на энергоресурсы сложно, но в ближайшее время цены на нефть и газ скорее могут снизиться. В дальнейшем их будут корректировать зимние условия и геополитические события.

Петерис Страутиньш, экономист:

– Инфляция оказалась выше ожидаемой, и рост цен на продукты питания является частью объяснения. Быстро дорожает мясо на мировых рынках, масло остаётся дорогим уже около года, а низкие цены на зерно больше не компенсируют это. Совокупный индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в этом году вырос на 4,4%, а для латвийских потребителей продукты питания в августе составили почти половину общего роста цен.

Другим значительным фактором роста цен является повышение заработной платы. Это видно по данным о ценах на услуги: в августе их индекс вырос на 5,7%. Инфляция в сфере услуг ниже 5% не наблюдалась с февраля прошлого года, а ниже 4% — с конца 2021 года. Если рост зарплат превышает 8%, как это было как минимум до середины года, инфляция не может быть на уровне 2%. Влияние зарплат на инфляцию будет расти по мере того, как относительный уровень благосостояния Латвии по сравнению с остальным миром повышается — этот процесс сейчас возобновляется после долгой паузы.

В августе по сравнению с июлем цены снизились на 0,2%, но в целом в этот период месячная дефляция обычно бывает немного больше. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, тогда как в типичном августе снижение составляло бы скорее около 1,3%. Основная причина — цены на овощи уменьшились лишь на 5,6%, тогда как характерное сезонное снижение примерно втрое больше.

#цены #инфляция
Оставить комментарий

(9)

(9)
  • EM
    Evgen Mel
    22-го сентября

    Эксперты наподобие г-жи Браже? )))

    11
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го сентября

    При этом годовая инфляция в еврозоне в целом 2%, т.е. в LV она выше на 100 % чем в среднем по ЕС. Потому что в стране успеха производительность труда ниже плинтуса, а рапортовать о повышениях средних зарплат очень хочется, очень хочется повышать зарплату чиновникам, чтобы как у Эйропейцев. И вот когда ты начинаешь брать полный пакет налогов даже там где работодатель нанимает работника на полставки - ВНЕЗАПНО оказывается что работодатель захочет компенсировать эти траты, повышая цены на продукты и услуги! Когда чиновникам кажется что просто можно повысить себе зарплату на бумаге и вот он успех, в реальной жизни ОКАЗЫВАЕТСЯ что деньги нужно зарабатывать и сами они от рисования на бумане не появляются. И в стране у которой экономика падает 6 (шесть) кварталов подряд повышать зарплаты чиновникам это безумие. Но болванам которые у власти этого не понять. Поэтому они весело занимают деньги. И всё по новой. И разваливающийся тарантас под названием Латвия мчится под горку, теряя на ухабах жителей и надежды на будущее. Неумелые чинуши давно бросили вожжи и тянут себя за подтяжки изображая что этьо и есть вожжи и никто не заметит разницы.

    70
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го сентября

    Спасибо! Справедливое описания того, где и в чём мы находимся!

    37
    3
  • NB
    Nose Bose
    21-го сентября

    vai vai vai opyat krievsy vinovaty :)

    9
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го сентября

    Скажите пожалуйста, что быстрее свет или пуля? « Понос. Я летел домой быстрее пули, свет успел включить, но уже обосрался».

    20
    3
  • Д
    Дед
    21-го сентября

    Каждый год повышение акцизов на алкоголь, сигареты, топливо, повышение цен эл-во, повышение цен на отопление и коммунальные услуги, это все толкает цены на продукты и зарплаты. Чем больше правители поднимают налоги, тем меньше соберут и больше будет инфляция.

    48
    3
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Дед
    22-го сентября

    Любое повышение налогов и цен на энергоносители-АВТОМАТИЧЕССКИ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ НА ВСЁ.....!!! СОГЛАСЕН С ТОБОЙ.. НА ВСЕ 💯 %

    4
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Дед
    22-го сентября

    Вы кому тут эту воду в уши льёте)))))))))))ВЫ В ДОЛГ БЕРЁТЕ ДЕНЬГИ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ КАК ИХ ОТДАВАТЬ-ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ НАРОДА!!!!! ВЫ ТАМ ЯВНО НЕ В СЕБЕ!!!!! А НАРОДУ ВТЮХИВАЕТЕ-ВОТ ЭТУ ПУРГУ....!!!!!! ВЫ ТАМ СКОЛЬКО ДЕНЕГ укроине )))))) ОБЕЩАЛИ....!!!!??? МИЛЛИАРДЕРЫ ))))))))))) ВЫ КТО ТАКИЕ, ЧТОБЫ ОБВАРОВЫВАТЬ СВОЙ НАРОД!!!!? ВЫ ЖАЛКИ.!!!! ПРОСЬБА-УЙДИТЕ САМИ!!!!!! ВЫ СТРАНУ В ОГРОМНУЮ ДОЛГОВУЮ ЯМУ ЗАГНАЛИ И НАРОД!!!!!!!! ПРОСТО УЙДИТЕ И БЫСТРЕЕ!!!!!!!! ПОЗОРИЩЕ !!!!

    7
    1
  • A
    Aleks
    21-го сентября

    Эксперты из Госуправления с зарплатами в 150 тыс.в год.

    • А нам по...Уй инфляция!
    48
    4
Читать все комментарии

