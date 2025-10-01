Baltijas balss logotype
Объявлены претенденты на Латвийскую архитектурная премию 2025 года

Бизнес
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Объявлены претенденты на Латвийскую архитектурная премию 2025 года

Объявление финалистов Латвийской архитектурной премии (LAGB) 2025 года освещает главную тему этого года – уместность. Это не только профессиональный критерий, но и запрос общества: как архитектура может найти свое место во времени и пространстве, одновременно создавая новые ценности для будущего.

В этом году национальное жюри посетило 48 реализованных объектов и 10 процессов по всей Латвии, отобрав 15 финалистов для оценки международным жюри. Результат показывает, что латвийские архитекторы способны объединить мудрость, креативность и профессиональное качество, создавая непреходящие архитектурные ценности.

«Национальное жюри в течение трех недель объездило Латвию, чтобы осмотреть 38 реализованных проектов. В заключение мы заслушали 10 презентаций процессов. При отборе проектов и принятии решений мы пришли к общему мнению: мы гордимся и радуемся тому, что в Латвии есть умные и мыслящие архитекторы, которые создают для нашей страны непреходящие архитектурные ценности. В настоящее время каждый из нас должен думать о своем месте в изменившемся мировом порядке и архитектуре», – подчеркивает председатель жюри LAGB 2025, архитектор Зайга Гайле.

«В этом году Латвийская архитектурная премия отмечает свое 30-летие. Анализируя работы финалистов - от частных домов до смотровой башни и от продуманных жилых кварталов до инновационных процессов - видно, как каждый из проектов по-своему демонстрирует способность не только вписываться, но и обогащать застроенную среду, становясь ее неотъемлемой и ценной частью», — отмечает президент Союза архитекторов Латвии Артурс Лапиньш.

87f265db-d872-4fed-bd65-622cc86ff23f.jpg

Однако в дискуссиях этого года явно прослеживается и вопрос будущего — смелость.

В финале Латвийской архитектурной премии этого года мы видим работы, которые убедительно подтверждают профессионализм наших архитекторов — способность создавать качественную, устойчивую архитектуру, которая выдерживает культурную критику и способна конкурировать за пределами Латвии. Финал этого года одновременно является гордостью за достигнутое и ясным сигналом о будущем.

«Для меня эта премия показывает, как архитекторы реагируют на актуальные культурные события. Кандидаты этого года продолжают движение архитектуры в направлении более устойчивых решений. Следующий шаг — смелость: проекты, которые не только отражают, но и вдохновляют и формируют будущее культуры», — подчеркивает архитектор SEP Дэвис Даувартс.

SEP — крупнейшее архитектурное бюро в странах Балтии, в котором работают более 70 архитекторов, инженеров, проектировщиков и специалистов по BIM. Компания специализируется на проектировании сложных и технологически сложных объектов — от промышленных и энергетических зданий до биогазовых и гражданских проектов и общественных зданий. С 2025 года SEP дополняет строительная компания SEP construction, что позволяет объединить проектирование и строительство в единый эффективный процесс.

#недвижимость #архитектура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео