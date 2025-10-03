Baltijas balss logotype
Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС 1 169

Бизнес
Дата публикации: 03.10.2025
LETA
Изображение к статье: Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС

Во втором квартале этого года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии (до уплаты налогов) составила 1808 евро, пишет Diena.

Средняя зарплата в частном секторе составляла 1781 евро, а в государственном секторе она была выше - 1886 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Как в реальной жизни, так и в различных дискуссиях средняя зарплата оценивается по-разному - одни утверждают, что она крайне низкая, учитывая, сколько денег в месяц требуется на питание, жильё, транспорт и другие неотложные расходы, другие же говорят о том, что зарплата многих работников выше средней.

По данным ЦСУ, во втором квартале 2025 года средняя заработная плата была относительно высокой в финансовом и страховом секторе - 3052 евро, в секторе информационных и коммуникационных технологий - 2804 евро, в энергетике - 2389 евро, в секторе профессиональных, научных и технических услуг - 2270 евро, в государственном управлении - 2104 евро, в секторе водоснабжения и управления отходами - 1934 евро, в добывающей промышленности - 1899 евро, в здравоохранении и социальном обеспечении - 1831 евро. Напротив, самая низкая средняя заработная плата были в гостиничном бизнесе и общественном питании - 1219 евро.

В региональном разрезе самая высокая средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года была в Рижском регионе - 1980 евро, а самая низкая в Латгале - 1317 евро. Разница в средней заработной плате между Ригой и Латгальским регионом довольно велика - целых 33,5%, отмечает ЦСУ.

В ближайшем будущем "тенденции роста заработной платы сохранятся. Экономика продолжит восстанавливаться, а рынок труда разогреется. Скорее всего, в этом году рост заработной платы останется чуть выше 8%, а в следующем году составит 7-7,5%, поскольку более ощутимым будет влияние политики правительства по ограничению расходов", - считает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

Прогнозируется, что директива Европейского парламента и Совета, касающаяся условий применения заработной платы и её прозрачности на всей территории ЕС, вскоре станет актуальной и на латвийском рынке труда.

"Эта директива предусматривает существенные изменения в применении принципа равной оплаты труда в государствах-членах ЕС. Одним из важнейших шагов в реализации нового регламента является четкое определение критериев оценки труда и создание справедливой системы оплаты труда, которая предотвращает риски дискриминации и обеспечивает равную оплату труда мужчин и женщин за равноценный труд", - сказали в Министерстве благосостояния.

#работа #зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    3-го октября

    " и создание справедливой системы оплаты труда" - справедливость понятие субъективное и классовое. Поэтому чинуши и политиканы будут получать больше ста ста тысяч в год, а большинство работяг около тысячи в месяц (в лучшем случае).

    8
    1

