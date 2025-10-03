Здоровые люди имеют более высокую производительность труда, а значит, и более высокие доходы, у них выше занятость, их образование приносит большую отдачу. К сожалению, латвийское общество страдает от преждевременной смертности.

"Нет, у нас не всё плохо, но есть возможности для улучшения", - заявил экономист Банка Латвии Олег Краснопёров на конференции "Барометр экономики здравоохранения".

Например, вероятность смерти латвийского мужчины в возрасте 60 лет - самая высокая в Европе (2,1% в 2023 году). В среднем по ЕС этот показатель составляет менее 1%. Что такое 60 лет? Теперь это уже не такой большой возраст.

Говоря о мужчинах в возрасте от 30 до 45 лет, самом экономически активном возрасте, экономист отмечает, и в этой возрастной группе показатель вероятности смерти в Латвии в четыре раза выше, чем в ЕС. Снижение этого показателя до уровня развитых европейских стран позволило бы ежегодно спасать четыре тысячи жизней людей трудоспособного возраста. Эти спасённые жизни имеют определённый экономический эффект.

"Если бы ежегодно спасалось четыре тысячи жизней, в течение 20 лет в экономике Латвии наблюдались бы заметные улучшения. В Латвии проживало бы на 60 тысяч человек больше, число занятых увеличилось бы на 40 тысяч. Это стало бы прямым вкладом в экономику Латвии, обеспечило бы ежегодный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,2%. А за 20 лет это обеспечило бы рост ВВП Латвии на 4%", - подсчитал Краснопёров.

Например, в 2023 году в Латвии было потеряно 73,6 тысячи потенциальных лет жизни, что равно экономическим потерям в размере около 1,4 миллиарда евро. Это соответствует 3,4% ВВП. Следует также отметить, что общие прямые и косвенные расходы, связанные с употреблением алкоголя, рассчитанные в исследовании Министерства здравоохранения за 2023 год, оцениваются в 1,3-1,8% ВВП Латвии. Кроме того, плохое здоровье - один из факторов, препятствующих трудоустройству мужчин среднего возраста. Конечно, это не единственная проблема, на неё также влияют устаревшее образование и недостаточный уровень цифровых навыков.

Инвестировать в образование можно, но тогда возникает вопрос: будет ли отдача от новых знаний, если люди не здоровы? С одной стороны, учитывая демографические проблемы в Латвии, пенсионный возраст можно было бы повысить. С другой стороны, повышение пенсионного возраста не является панацеей, если трудоустройству мешают проблемы со здоровьем.