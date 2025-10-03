По состоянию на 1 октября работодатели зарегистрировали уже более 1300 свободных рабочих мест для участия в ярмарке вакансий, которую Государственное агентство занятости (ГАЗ) организует 23 октября в конференц-центре и центре мероприятий «Fantadroms» в Риге (Новая Тейка), сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на ГАЗ.

ГАЗ напоминает, что работодатели, которые ещё ищут сотрудников, могут подать заявку на участие в ярмарке вакансий до конца рабочего дня 8 октября, заполнив анкету на сайте агентства. Участие как для работодателей, так и для соискателей — бесплатное.

На данный момент участие подтвердили такие компании и учреждения, как: «Adoro Melodija», «Apollo Group», «Austra Pak», «Baltic Restaurants Latvia», «BWT Timber», «CCC Riga Digital Services», «Depo DIY», «Energofirma Jauda», «Food Union / Рижский молочный комбинат», «Grindeks», «Hagberg», Управление мест лишения свободы, «Kesko Senukai Latvia», «Ķekava Foods», «Latvijas dzelzceļš» («Латвийская железная дорога»), «Lāči», «Lenoka», «Maxima Latvija», «Mogotel Hotel Group», Центр набора и отбора Объединённого штаба Национальных вооружённых сил, Служба неотложной медицинской помощи, «Pasažieru vilciens» («Пассажирский поезд»), Рижская Восточная клиническая университетская больница, «Rīgas autonoma», Рижский аэропорт, «Rīgas satiksme», 1-я рижская больница, «Rimi Latvija», «SOL Baltics OU Latvijas Filiāle», Государственная полиция, «Viada Baltija» и другие.

Работодатели на ярмарке также смогут выступить в презентационном зале, чтобы рассказать о своей деятельности, рабочей среде, ценностях и направлениях развития.

В свою очередь, соискатели смогут в день мероприятия лично встретиться с представителями компаний из различных отраслей, обсудить с ними условия труда и особенности работы, а также пройти собеседования. Для соискателей с нарушением слуха будет предоставлен сурдоперевод. ГАЗ рекомендует подготовить резюме (CV) заранее. Если необходима помощь в его составлении, можно записаться на консультацию по вопросам карьеры.

На ярмарке будет работать и специализированный стенд ГАЗ. Специалисты агентства будут консультировать по вопросам планирования карьеры, поиска работы и мобильности, а также информировать об услугах ГАЗ, включая возможности получения или повышения профессиональных знаний и навыков при поддержке государства.

Мероприятие организуется в рамках проекта Европейского социального фонда Plus «Укрепление эффективности Государственного агентства занятости».