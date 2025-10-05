Baltijas balss logotype
Госдолг США за пару дней вырос почти на 360 миллиардов долларов

Бизнес
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Госдолг США за пару дней вырос почти на 360 миллиардов долларов
ФОТО: Global Look Press

Американский госдолг вырос на 358 миллиардов долларов за два дня.

Государственный долг Соединенных Штатов за последние два дня вырос на рекордные 358 миллиардов долларов.

В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года госдолг вырос на 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года — уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов.

Так, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В 2024 году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 347,6 миллиарда долларов за два дня.

В августе этого года сообщалось, что госдолг США впервые в истории превысил 37 триллионов долларов. За три дня он увеличился на 6 миллиардов долларов.

До этого Международный валютный фонд называл американский госдолг наибольшей угрозой для мировой экономики. По предварительным прогнозам, к 2032 году государственный долг может превысить 140 процентов ВВП страны.

#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

