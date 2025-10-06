Baltijas balss logotype
Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку 0 302

Бизнес
Дата публикации: 06.10.2025
TV3
Изображение к статье: Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку
ФОТО: Виталий Вавилкин

На прошлой неделе трое граждан Латвии были приговорены к тюремным срокам за организацию сети уклонения от уплаты налогов.

На их счету хищение денег из бюджетов нескольких европейских стран. В рамках этой схемы компании по всей Европе совершали фиктивные сделки между собой и запрашивали возврат НДС, сообщила передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Данные Регистра предприятий раскрывают и других дельцов, владеющих фирмами, которые фактически не занимаются никакой деятельностью. Следы одного из таких предпринимателей ведут к полуразрушенным зданиям в Тукумсе, Юрмале и других местах. 63-летнему Марису Умбрашко в Латвии принадлежат 22 фирмы, но это лишь верхушка айсберга - за многие годы он был владельцем более сотни компаний, а через них - и других дочерних предприятий. Все они изначально было учреждены другими лицами, но после перехода в руки Умбрашко переносили юридические адреса в села в окрестностях Лудзы, Балвы, Резекне или Даугавпилса.

В этом списке значатся также некогда популярная кондитерская и связанный с компанией "Dinaz" нефтетерминал "Baltic Oil Terminal". Схема почти во всех случаях одинакова - Умбрашко становится единственным владельцем и членом правления компании, меняет ее официальный адрес, а затем подает в Регистр предприятий заявление об уходе с должности члена правления. Фирма перестает подавать годовые отчеты, не отвечает на письма Регистра предприятий и Службы государственных доходов, и государственные органы ликвидируют ее в принудительном порядке.

"Вот почему вы наверняка увидите на портале ss.lv, что люди покупают компании. Именно потому, что ликвидировать их нормально - крайне сложно и нервно", - говорит представитель Регистра предприятий Интарс Микелсонс. В Регистре предприятий признают: предприятия, у которых нет членов правления или которые невозможно найти по задекларированному адресу, действительно ликвидируются в упрощенном порядке.

#налоги #бизнес
Оставить комментарий

