Авторы проекта — архитектурное бюро «MADE arhitekti», уже неоднократно становившееся лауреатом Grand Prix, сообщает Латвийский союз архитекторов.

Победитель — детский сад в Саласпилсе — это двухэтажное общественное деревянное здание, где видимые конструкции и решения являются ответом авторов на главные вызовы современной строительной отрасли — как строить экономично, экологично и безопасно.

Три проекта получили премию жюри:

• реконструкция производственных зданий и территории компании SIA “Light Guide Optics International” (“Lightguide”) (архитектор Антра Сакните, “Mindaro Arch”), • жилой ансамбль “Augustīnes dārzs” (архитектурная группа “Sampling”), • и проект, начавшийся как дипломная работа студентки факультета архитектуры и дизайна RISEBA Марты Вентере — «Пространственность границы — реновация восточной приграничной зоны Латвии».

Латвийская компания “Lightguide” в Ливанах является производителем медицинских изделий из оптоволокна. Архитектор Антра Сакните отмечает, что главная задача проекта — создать для рабочих помещений и территории предприятия энергичный, функциональный и эстетически выразительный «эталон».

Проект “Augustīnes dārzs”, реализованный архитектурной группой “Sampling”, представляет собой ансамбль жилых домов в Гризинькалнсе, включающий здание в стиле югенд и реконструированные бывшие производственные постройки во дворе. Фасады домов на улице были восстановлены, а здания во дворе адаптированы под жилую функцию, создавая современный городской сад.

Проект «Пространственность границы — реновация восточной приграничной зоны Латвии» — работа молодой архитекторки Марты Вентере. Это процесс, призывающий по-новому открыть для себя латвийскую периферию — более чем 450-километровое пограничное пространство вдоль восточной границы страны.