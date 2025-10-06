Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад 1 406

Бизнес
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад

Главную премию — «Grand Prix» — конкурса «Латвийская архитектурная премия года 2025» получил деревянный детский Саласпилсский детский сад №7.

Авторы проекта — архитектурное бюро «MADE arhitekti», уже неоднократно становившееся лауреатом Grand Prix, сообщает Латвийский союз архитекторов.

Победитель — детский сад в Саласпилсе — это двухэтажное общественное деревянное здание, где видимые конструкции и решения являются ответом авторов на главные вызовы современной строительной отрасли — как строить экономично, экологично и безопасно.

Три проекта получили премию жюри:

• реконструкция производственных зданий и территории компании SIA “Light Guide Optics International” (“Lightguide”) (архитектор Антра Сакните, “Mindaro Arch”),
• жилой ансамбль “Augustīnes dārzs” (архитектурная группа “Sampling”),
• и проект, начавшийся как дипломная работа студентки факультета архитектуры и дизайна RISEBA Марты Вентере — «Пространственность границы — реновация восточной приграничной зоны Латвии».

Латвийская компания “Lightguide” в Ливанах является производителем медицинских изделий из оптоволокна. Архитектор Антра Сакните отмечает, что главная задача проекта — создать для рабочих помещений и территории предприятия энергичный, функциональный и эстетически выразительный «эталон».

Проект “Augustīnes dārzs”, реализованный архитектурной группой “Sampling”, представляет собой ансамбль жилых домов в Гризинькалнсе, включающий здание в стиле югенд и реконструированные бывшие производственные постройки во дворе. Фасады домов на улице были восстановлены, а здания во дворе адаптированы под жилую функцию, создавая современный городской сад.

Проект «Пространственность границы — реновация восточной приграничной зоны Латвии» — работа молодой архитекторки Марты Вентере. Это процесс, призывающий по-новому открыть для себя латвийскую периферию — более чем 450-километровое пограничное пространство вдоль восточной границы страны.

Читайте нас также:
#строительство #архитектура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Возвращаемся к истокам?Тоже неплохо...И сразу из капитализма в феодализм..😭😋

    12
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Изображение к статье: Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Чашечка кофе в Дубае может обойтись в 680 USD
Изображение к статье: При таком пейзаже и цена соответственная, Иконка видео
Перу - молибденовая сверхдержава: почему этот металл необходим миру
Изображение к статье: Тугоплавкое сырье нужно для всех развитых стран. Иконка видео
Изображение к статье: Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти
Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти 2 210
Изображение к статье: Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку
Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку 301
Изображение к статье: Мемкоины в 2025 — это серьезно?
Мемкоины в 2025 — это серьезно? 225
Изображение к статье: "Птички" ВСУ летят высоко и далеко. Иконка видео
Wall Street Journal: США заплатят Украине миллиарды долларов за технологии дронов 183

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 0
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 3
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 42
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 9
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 10
Изображение к статье: Израиль поместили между молотом и наковальней
В мире
Израиль поместили между молотом и наковальней 12
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 0
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 3
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 42

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео