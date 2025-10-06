Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Wall Street Journal: США заплатят Украине миллиарды долларов за технологии дронов 0 184

Бизнес
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: "Птички" ВСУ летят высоко и далеко.

"Птички" ВСУ летят высоко и далеко.

Сделка века прославит индустриальный комплекс воюющей страны.

В отношениях между Украиной и США происходит знаменательный разворот. До сих пор поставки оружия, необходимого для отражения российской агрессии, осуществлялись в одном направлении – из Америки в Киев. Теперь же Киев может предложить Америке протестированные в боях беспилотные технологии. И не просто предложить – заключить сделку, как любит Дональд Трамп.

Группа украинских чиновников и военных на этой неделе начала в Вашингтоне переговоры с президентской администрацией о соглашении, которое предусматривает предоставление беспилотных технологий в обмен на роялти или другие виды вознаграждения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей обеих стран. Сделку подержали как Трамп, так и Владимир Зеленский. Ее размер может составить миллиарды долларов, сказал газете американский чиновник. По его словам, если стороны достигнут принципиальной договоренности, на обсуждение конкретных деталей соглашение уйдут еще месяцы.

В США делают сложные дроны, но украинцы сильно опережают их в массовом выпуске дешевых беспилотных аппаратов, которые доказали свою эффективность в бою. Украина готова поделиться своим богатым опытом в производстве и применении дронов. Переговоры с представителями Пентагона и Госдепартамента начались, украинскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Американский венчурный фонд UA1 инвестировал в восемь украинских оборонных компаний, и его партнер Уильям Макналти признает: "То, что нам в США нужны украинские беспилотные технологии, – это просто реальность". Еще один чиновник американской администрации сказал WSJ, что сделка с дронами позволит американским войскам воспользоваться конкурентными преимуществами Украины в области БПЛА. Киев, в свою очередь, стремится приобрести высокотехнологичное американское оружие, добавил чиновник, имея в виду противоракетную систему Patriot, ракетные установки HIMARS, системы ATACMS, стреляющие дальнобойными ракетами, и многоцелевой истребитель.

Сделка с дронами может стать частью военного пакета, который будет включать «мегасделку», в рамках которой, как заявил в прошлую субботу Зеленский, Украина надеется приобрести у США оружие на десятки миллиардов долларов, включая ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят наносить более мощные удары по российской территории.

Читайте нас также:
#дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Изображение к статье: Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Чашечка кофе в Дубае может обойтись в 680 USD
Изображение к статье: При таком пейзаже и цена соответственная, Иконка видео
Перу - молибденовая сверхдержава: почему этот металл необходим миру
Изображение к статье: Тугоплавкое сырье нужно для всех развитых стран. Иконка видео
Изображение к статье: Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти
Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти 2 211
Изображение к статье: Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад
Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад 1 407
Изображение к статье: Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку
Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку 302
Изображение к статье: Мемкоины в 2025 — это серьезно?
Мемкоины в 2025 — это серьезно? 226

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 1
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 3
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 5
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 53
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 11
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 12
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 1
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 3
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео