В отношениях между Украиной и США происходит знаменательный разворот. До сих пор поставки оружия, необходимого для отражения российской агрессии, осуществлялись в одном направлении – из Америки в Киев. Теперь же Киев может предложить Америке протестированные в боях беспилотные технологии. И не просто предложить – заключить сделку, как любит Дональд Трамп.

Группа украинских чиновников и военных на этой неделе начала в Вашингтоне переговоры с президентской администрацией о соглашении, которое предусматривает предоставление беспилотных технологий в обмен на роялти или другие виды вознаграждения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей обеих стран. Сделку подержали как Трамп, так и Владимир Зеленский. Ее размер может составить миллиарды долларов, сказал газете американский чиновник. По его словам, если стороны достигнут принципиальной договоренности, на обсуждение конкретных деталей соглашение уйдут еще месяцы.

В США делают сложные дроны, но украинцы сильно опережают их в массовом выпуске дешевых беспилотных аппаратов, которые доказали свою эффективность в бою. Украина готова поделиться своим богатым опытом в производстве и применении дронов. Переговоры с представителями Пентагона и Госдепартамента начались, украинскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Американский венчурный фонд UA1 инвестировал в восемь украинских оборонных компаний, и его партнер Уильям Макналти признает: "То, что нам в США нужны украинские беспилотные технологии, – это просто реальность". Еще один чиновник американской администрации сказал WSJ, что сделка с дронами позволит американским войскам воспользоваться конкурентными преимуществами Украины в области БПЛА. Киев, в свою очередь, стремится приобрести высокотехнологичное американское оружие, добавил чиновник, имея в виду противоракетную систему Patriot, ракетные установки HIMARS, системы ATACMS, стреляющие дальнобойными ракетами, и многоцелевой истребитель.

Сделка с дронами может стать частью военного пакета, который будет включать «мегасделку», в рамках которой, как заявил в прошлую субботу Зеленский, Украина надеется приобрести у США оружие на десятки миллиардов долларов, включая ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят наносить более мощные удары по российской территории.