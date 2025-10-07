Меньше всего за кофе платят тунисцы – в среднем всего 0,56 доллара за чашку.

Сеть кофеен Roasters из Дубая продала самую дорогую в мире чашку кофе за 2,5 тысяч дирхамов ОАЭ (около $680). Рекорд официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

Напиток был приготовлен вручную с использованием фильтра V60. Для заваривания использовались эксклюзивные зерна Panama Esmeralda Geisha, известные своими цветочными и цитрусовыми нотами. Кофе подали в специальном хрустальном бокале Edo Kiriko, а к напитку предложили тематические десерты, подчеркивающие его вкус.

Как сообщает Daily Mail, этому событию предшествовала крупная сделка: дубайский стартап, связанный с кофейней, всего через неделю после основания приобрел на аукционе Best Of Panama 2025 всю 20-килограммовую партию зерен Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda за $604 000.

Установление кофейного рекорда стало частью общей стратегии Дубая по укреплению имиджа города мировых достижений. Ранее здесь анонсировали открытие самого высокого в мире отеля и запустили ресторан с нейросетью в роли шеф-повара.

Меньше всего за кофе платят тунисцы – в среднем всего 0,56 доллара за чашку. Финны выпивают 12 кг кофе на душу населения в год, больше, чем любая другая страна. Индийцы – самые бедные жители, употребляющие кофе: несмотря на то, что они выращивают кофе, потребляют всего около 90 г на душу населения в год.