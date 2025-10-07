Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чашечка кофе в Дубае может обойтись в 680 USD 0 196

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: При таком пейзаже и цена соответственная,

При таком пейзаже и цена соответственная,

Меньше всего за кофе платят тунисцы – в среднем всего 0,56 доллара за чашку.

Сеть кофеен Roasters из Дубая продала самую дорогую в мире чашку кофе за 2,5 тысяч дирхамов ОАЭ (около $680). Рекорд официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

Напиток был приготовлен вручную с использованием фильтра V60. Для заваривания использовались эксклюзивные зерна Panama Esmeralda Geisha, известные своими цветочными и цитрусовыми нотами. Кофе подали в специальном хрустальном бокале Edo Kiriko, а к напитку предложили тематические десерты, подчеркивающие его вкус.

Как сообщает Daily Mail, этому событию предшествовала крупная сделка: дубайский стартап, связанный с кофейней, всего через неделю после основания приобрел на аукционе Best Of Panama 2025 всю 20-килограммовую партию зерен Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda за $604 000.

Установление кофейного рекорда стало частью общей стратегии Дубая по укреплению имиджа города мировых достижений. Ранее здесь анонсировали открытие самого высокого в мире отеля и запустили ресторан с нейросетью в роли шеф-повара.

app101.jpg

Меньше всего за кофе платят тунисцы – в среднем всего 0,56 доллара за чашку. Финны выпивают 12 кг кофе на душу населения в год, больше, чем любая другая страна. Индийцы – самые бедные жители, употребляющие кофе: несмотря на то, что они выращивают кофе, потребляют всего около 90 г на душу населения в год.

Читайте нас также:
#кофе
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Благодаря низким налогам дизель в Эстонии дешевле, чем в Латвии и Литве
Изображение к статье: Благодаря низким налогам дизель в Эстонии дешевле, чем в Латвии и Литве
Mars покупает производителя Pringles за 36 млрд долларов США
Изображение к статье: Mars покупает производителя Pringles за 36 млрд долларов США
Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Изображение к статье: Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Изображение к статье: Тугоплавкое сырье нужно для всех развитых стран. Иконка видео
Перу - молибденовая сверхдержава: почему этот металл необходим миру 473
Изображение к статье: Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти
Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти 2 314
Изображение к статье: Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад
Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад 1 548
Изображение к статье: Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку
Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку 383

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 0
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 10
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 9
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 24
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 18
Изображение к статье: Морковь — не лидер: врач назвала настоящий суперфуд для зрения
Люблю!
Морковь — не лидер: врач назвала настоящий суперфуд для зрения 30
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 0
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 10
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео