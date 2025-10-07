Постановление обязывает Государственную пограничную охрану с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года не допускать нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами через границу в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Как заявило Министерство сообщения, мониторинг ситуации и статистические данные свидетельствуют об увеличении нерегулярных перевозок в Беларусь и Россию, что создает угрозу нелегальной иммиграции и безопасности, включая риски вербовки жителей Латвии и других государств ЕС. Дешевые поездки в эти страны, предлагаемые туристическими компаниями, представляют угрозу для путешественников и национальной безопасности, и в нынешних геополитических условиях организовывать такие экскурсии безответственно.

Эти обстоятельства делают необходимым введение ограничений на пересечение латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.

В министерстве добавили, что необходимо обеспечить минимальные и регулируемые возможности для перемещения через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы. Такой возможностью являются регулярные автобусные перевозки, когда человек обязан заранее предоставить данные при покупке билета, а перевозчик обязан проверить наличие действительного проездного документа.

Регулярные пассажирские автобусные перевозки в страны, не входящие в ЕС, организуются на основании двусторонних межправительственных соглашений и в соответствии с законодательством Латвии. Такие перевозки разрешены, если перевозчик получил разрешение на осуществление перевозок по определенному маршруту. При выдаче разрешения на регулярные перевозки в Беларусь и Россию Автотранспортная дирекция тщательно оценивает компании, и, учитывая все потенциальные риски безопасности и геополитическую ситуацию, выдает разрешения на срок не более одного года. В настоящее время действуют три регулярных маршрута в Беларусь и шесть маршрутов в Россию.