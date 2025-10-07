Baltijas balss logotype
Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь

Пассажирским перевозчикам будет запрещено осуществлять нерегулярные международные перевозки автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы, постановило правительство.

Постановление обязывает Государственную пограничную охрану с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года не допускать нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами через границу в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Как заявило Министерство сообщения, мониторинг ситуации и статистические данные свидетельствуют об увеличении нерегулярных перевозок в Беларусь и Россию, что создает угрозу нелегальной иммиграции и безопасности, включая риски вербовки жителей Латвии и других государств ЕС. Дешевые поездки в эти страны, предлагаемые туристическими компаниями, представляют угрозу для путешественников и национальной безопасности, и в нынешних геополитических условиях организовывать такие экскурсии безответственно.

Эти обстоятельства делают необходимым введение ограничений на пересечение латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.

В министерстве добавили, что необходимо обеспечить минимальные и регулируемые возможности для перемещения через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы. Такой возможностью являются регулярные автобусные перевозки, когда человек обязан заранее предоставить данные при покупке билета, а перевозчик обязан проверить наличие действительного проездного документа.

Регулярные пассажирские автобусные перевозки в страны, не входящие в ЕС, организуются на основании двусторонних межправительственных соглашений и в соответствии с законодательством Латвии. Такие перевозки разрешены, если перевозчик получил разрешение на осуществление перевозок по определенному маршруту. При выдаче разрешения на регулярные перевозки в Беларусь и Россию Автотранспортная дирекция тщательно оценивает компании, и, учитывая все потенциальные риски безопасности и геополитическую ситуацию, выдает разрешения на срок не более одного года. В настоящее время действуют три регулярных маршрута в Беларусь и шесть маршрутов в Россию.

#латвия-россия #беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(11)
  • З
    Злой
    7-го октября

    А я в ответ затарился Старым Мельником, Жигулёвским, Бабаевским, Алёнкой и в больших количествах.

    28
    5
  • А
    Алекс
    Злой
    8-го октября

    Затарься лучше билетом в рашу в один конец.

    2
    8
  • З
    Злой
    7-го октября

    А я в ответ запарился Старым Мельником, Жигулёвским, Бабаевским, Алёнкой и в больших количествах.

    14
    4
  • А
    Алекс
    Злой
    8-го октября

    Затарься в раше электричеством,водой отоплением .Покупая рашистское,ты поддерживаешь нацистский режим в раше

    1
    9
  • З
    Злой
    7-го октября

    Я бы очередной раз попросил сейм рассмотреть закон о возможности вернуть статус негражданина

    22
    4
  • З
    Злой
    7-го октября

    Все кто у меня из знакомых ехали в Россию, много лет ездили именно через Эстонию, никогда не ездили через латвийскую границу- через Эстонию и цивилизованней и быстрее, не едьте через наших дикарей.

    48
    1
  • NB
    Nose Bose
    7-го октября

    с русским языком борются только в ЛВ, Эстония и Литва спокойно относятся. Поездки ограничивается, опять таки, только ЛВ. Эстония и Литва нет. Вот я не удивлен, что мы в остальном отстаем от соседей - одно безумие на уме, ничего хорошего :)

    61
    1
  • З
    Злой
    Nose Bose
    7-го октября

    И деньги наши пойдут Эстонии и Литве, а нашим дикарям большой и аолосатый.

    48
    1
  • З
    Злой
    Nose Bose
    7-го октября

    А по поводу языка, то на фоне сегодняшней русофобии наши наконец-то получили возможность безнаказанно гнобить русских, они об этом мечтали ещё в 1986 году.

    45
    1
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Ясен перец,если Беларусь обогнала Латвию по производству и экспорту шпрот...😀 Страна,где нет моря...Позорище то какое...👽

    56
    2
  • З
    Злой
    7-го октября

    Просто ехать через Эстонию.

    73
    2
Видео