Недобросовестные дельцы распространяют слухи о том, что государство якобы планирует массовое отчуждение земель в приграничной зоне, чтобы затем выкупить их у запуганных владельцев "за бесценок". Об этом рассказала парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере.

Она подчеркнула, что государство не собирается забирать частные владения с постройками - речь идет лишь о так называемых "голых" землях, необходимых для создания оборонной инфраструктуры. По словам Гатере, любой, у кого есть сомнения или опасения, может позвонить на "горячую линию" Минобороны.

Как уже сообщалось, Сейм в окончательном чтении принял законопроект о создании контрмобильной инфраструктуры, цель которого - облегчить строительство Балтийской линии обороны. Наибольшие дискуссии вызвали положения о недвижимости: закон предусматривает особый порядок, позволяющий Кабинету министров определять территории, которым присваивается статус объектов национальных интересов и которые могут быть отчуждены для строительства укреплений.

Гатере отметила, что в день министерство получает по несколько звонков от владельцев приграничных земель, однако большинство обращений связано с мифами и домыслами. План контрмобильных мер предусматривает использование как искусственных, так и естественных препятствий - озер, рек и лесов.

По расчетам Минобороны, объекты контрмобильности займут лишь около 0,15% приграничной территории, или примерно 2000 гектаров земли, половина из которых уже находится в собственности государства или самоуправлений.

"Конечно, люди переживают за своё имущество, но хочу успокоить - это затронет очень малую часть всей собственности в приграничной зоне", - подчеркнула Гатере.

Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис добавил, что среди жителей также распространен миф о том, что отчуждение может коснуться всего имущества в пределах 30 километров от границы. По его словам, 30 км упомянуты в аннотации к закону лишь потому, что дальше от границы могут находиться отдельные объекты - например, инженерные парки или склады. "Все остальное будет располагаться максимально близко к границе. Наш концепт - защита с первого сантиметра", - подчеркнул Бергманис.