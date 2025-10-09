Банк Латвии сегодня выпустит памятную монету номиналом два евро с гербом Селии, завершив таким образом серию памятных монет, посвящённых пяти историческим землям Латвии, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

Тираж монеты «Селия», на национальной стороне которой изображён герб Селии, в качестве для обращения (в рулонах) составит 400 000 экземпляров. В качестве Brilliant Uncirculated в сувенирной упаковке будет выпущено 7000 экземпляров, а в составе набора оборотных монет — 6000 экземпляров.

Монеты будут доступны для приобретения в сувенирной упаковке, в рулонах по 25 монет и в составе наборов оборотных монет только в интернете — на сайте e-monetas.lv — начиная с сегодняшнего дня с 12:00.

Чтобы как можно большее число заинтересованных лиц могло приобрести монеты, установлен лимит на покупку: четыре сувенирные упаковки, один рулон и четыре набора оборотных монет на одного человека. Цена монеты в сувенирной упаковке в Банке Латвии составит 12,5 евро, а набора оборотных монет — 33 евро.

Получить покупки можно будет по почте или лично в кассах Банка Латвии по адресу улица Безделигу, 3, в Риге.

Графический дизайн национальной стороны монеты «Селия» разработал художник Лаймонис Шенбергс.

Монета отчеканена в Литовском монетном дворе Lietuvos monetų kalykla.

«Селия» станет единственной памятной монетой номиналом два евро, выпущенной Банком Латвии в этом году.

Как сообщалось ранее, каждое государство еврозоны ежегодно может выпустить две памятные монеты номиналом два евро, посвящённые событиям государственного, европейского или мирового значения. Дополнительно все страны еврозоны вместе могут выпустить ещё одну монету по теме, выбранной на общеевропейском уровне. Памятные монеты имеют те же характеристики, что и обычные двухевровые монеты, но на стороне, разработанной соответствующим государством, изображён памятный мотив.

Памятные монеты евро являются законным платёжным средством в Латвии и других странах еврозоны.

Первая двухевровая памятная монета с особым дизайном, выпущенная Банком Латвии в 2014 году, была посвящена Риге — на ней изображена панорама Старой Риги.