Курземский районный суд в Салдусе 7 ноября в 10:00 на закрытом судебном заседании планирует продолжить рассмотрение уголовного дела против четырёх бывших членов правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), в том числе бывшего руководителя предприятия Угиса Магониса, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, выяснило агентство LETA в суде.

Следующее судебное заседание запланировано на 19 ноября в 10:00.

По делу обвиняются Магонис, Эдвин Берзиньш, Айвар Стракшас и Эрик Шмукстс.

Экс-должностные лица обвиняются в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, повлёкшем тяжкие последствия, так как государству был причинён имущественный ущерб на сумму более 1,5 миллиона евро, сообщили в прокуратуре.

Согласно выдвинутому обвинению, члены правления LDz добились создания новой исполнительной структуры — Президентского совета, передав ей права и обязанности, входившие в компетенцию правления, чтобы получать дополнительный доход за выполнение своих прямых обязанностей, за которые им уже выплачивалось законное вознаграждение.

Обвиняемые, по версии прокуратуры, с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года одновременно занимали должности в правлении и Президентском совете, незаконно получая дополнительный доход за исполнение своих основных обязанностей. В результате государству был причинён имущественный ущерб в размере 1 553 896 евро.

Уголовный процесс по этому делу Генеральная прокуратура начала в феврале 2020 года, поручив проведение расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. После завершения расследования материалы дела были переданы в Рижскую окружную прокуратуру для начала уголовного преследования.

Как уже сообщалось, Президентский совет в структуре LDz существовал девять лет — с сентября 2010 года до октября 2019 года. Это было структурное подразделение, которому искусственно были переданы функции правления предприятия, за исполнение которых члены правления уже получали оплату. 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение о прекращении деятельности Президентского совета.

Во время существования Президентского совета до 2015 года председателем правления предприятия был Магонис, а с 2016 по 2019 год — Берзиньш, который с 2011 года также был членом правления LDz.

В правление предприятия в период существования Президентского совета с 2008 по 2019 год входил также Стракшас, с 2016 по 2020 год — Айнис Стурманис, а с 2011 по 2019 год — Шмукстс.

В мае 2019 года тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу, Стракшасу и Стурманису. В августе совет прекратил трудовые отношения с Берзиньшем и Стракшасом, а Стурманис покинул должность в апреле следующего года.

Как установила Государственная аудиторская служба в 2020 году, с момента создания Президентского совета всё выплаченное его членам вознаграждение было необоснованным, поскольку их обязанности входили в компетенцию правления, которое за это уже получало предусмотренную законом оплату.

В начале 2020 года Линкайтс обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру.

В настоящее время Магонис также обвиняется по делу о коррупции вместе с эстонским предпринимателем Олегом Осиновским. Суд первой инстанции оправдал обоих, но прокуратура подала апелляцию.