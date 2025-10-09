27-летний Шейн Коплан, основатель платформы для криптоставок на реальные события Polymarket, стал самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим состояние, пишет Bloomberg.

Это произошло после того, как оператор Нью-Йоркской фондовой биржи (Intercontinental Exchange, ICE) объявил о вложении до $2 млрд в компанию. Сделка дала Polymarket оценку в $9 млрд.

Коплан основал Polymarket в 2020 году. До этого он бросил учебу в Нью-Йорке, жил в долг и начал разработку платформы из собственной ванной.

Проект не раз попадал в поле зрения регуляторов: в 2022 году компания заплатила штраф в $1,4 млн, а после президентстких выборов 2024 года в квартиру Коплана нагрянуло ФБР. Однако летом 2025 года расследование было закрыто, и Polymarket приобрела лицензированную биржу QCEX, что позволило выйти на рынок США легально.

До сделки с ICE платформа успела привлечь не менее $255 млн инвестиций. Среди ее инвесторов — фонд Founders Fund Питера Тиля, Виталик Бутерин и фонд 1789 Capital, партнером которого является Дональд Трамп-младший.

Коплан не стал комментировать материал Bloomberg и оценку его состояния, но в недавнем посте в X прозрачно намекнул на скорый запуск токена POLY.

Polymarket работает на базе блокчейн-сети Polygon, пользователи платформы делают ставки на исход событий, покупая токены «да» или «нет». Рыночная цена токена отражает коллективную оценку вероятности: например, $0,20 означает 20-процентный шанс наступления события. Победившие токены приносят $1 на каждый, а проигравшие обнуляются. Ими можно торговать внутри Polymarket как на бирже.

Polymarket взлетел в популярности во время президентской кампании в США в 2024 году, когда объем торгов в прогнозе на исход выборов превысил $3 млрд.