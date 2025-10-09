Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Основатель Polymarket стал самым молодым миллиардером в мире 0 411

Бизнес
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Основатель Polymarket стал самым молодым миллиардером в мире

27-летний Шейн Коплан, основатель платформы для криптоставок на реальные события Polymarket, стал самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим состояние, пишет Bloomberg.

Это произошло после того, как оператор Нью-Йоркской фондовой биржи (Intercontinental Exchange, ICE) объявил о вложении до $2 млрд в компанию. Сделка дала Polymarket оценку в $9 млрд.

Коплан основал Polymarket в 2020 году. До этого он бросил учебу в Нью-Йорке, жил в долг и начал разработку платформы из собственной ванной.

Проект не раз попадал в поле зрения регуляторов: в 2022 году компания заплатила штраф в $1,4 млн, а после президентстких выборов 2024 года в квартиру Коплана нагрянуло ФБР. Однако летом 2025 года расследование было закрыто, и Polymarket приобрела лицензированную биржу QCEX, что позволило выйти на рынок США легально.

До сделки с ICE платформа успела привлечь не менее $255 млн инвестиций. Среди ее инвесторов — фонд Founders Fund Питера Тиля, Виталик Бутерин и фонд 1789 Capital, партнером которого является Дональд Трамп-младший.

Коплан не стал комментировать материал Bloomberg и оценку его состояния, но в недавнем посте в X прозрачно намекнул на скорый запуск токена POLY.

Polymarket работает на базе блокчейн-сети Polygon, пользователи платформы делают ставки на исход событий, покупая токены «да» или «нет». Рыночная цена токена отражает коллективную оценку вероятности: например, $0,20 означает 20-процентный шанс наступления события. Победившие токены приносят $1 на каждый, а проигравшие обнуляются. Ими можно торговать внутри Polymarket как на бирже.

Polymarket взлетел в популярности во время президентской кампании в США в 2024 году, когда объем торгов в прогнозе на исход выборов превысил $3 млрд.

Читайте нас также:
#криптовалюта #богатство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Строй цивилизованных кооператоров: социальная экономика ЛР зарабатывает 1,5 миллиарда евро в год
Изображение к статье: Турист, помни: покупая у кооператора, ты помогаешь социальной экономике. Эксклюзив!
Стресс и тревога: в латвийском банке занялись психоанализом
Изображение к статье: Стресс и тревога: в латвийском банке занялись психоанализом
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Октоберфест в минусах, немцы не хотят пива по 15 евро кружка
Изображение к статье: Бавария предлагает триумф традиционных ценностей. Иконка видео
Изображение к статье: Уровень безработицы в сентябре снизился
Уровень безработицы в сентябре снизился 59
Изображение к статье: Подальше запрячешь - быстрее найдешь. Иконка видео
Деньги под подушкой: население РФ спрятало эквивалент 180 000 000 000 евро 146
Изображение к статье: Latvenergo хочет избавиться от недвижимости на Андрейсале Иконка видео
Latvenergo хочет избавиться от недвижимости на Андрейсале 170
Изображение к статье: Представители Ryanair на пресс-конференции в Риге.
В Ryanair пояснили, почему на самом деле сокращают маршруты из Риги. Аэропорт не согласен 916

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 15
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 121
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 261
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 78
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 466
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 954
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 15
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 121
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 261

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео