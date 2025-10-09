В Гонконге принят законопроект, вводящий строгие минимальные стандарты для многоквартирных домов — дешевого вида жилья, где, по данным AP, проживают около 220 тысяч человек. Новые правила предписывают минимальный размер помещения, обязательную отдельную ванную комнату и другие требования к безопасности и санитарии.

Согласно новым нормам, минимальная площадь такой жилой единицы теперь составляет не менее 8 кв. м, что меньше стандартного парковочного места в Гонконге. Около четверти из 110 тысяч существующих квартир этого типа не соответствует этому требованию. Помимо площади, в каждом помещении должно быть открывающееся окно, средства пожарной безопасности, освещение, вентиляция и изолированная туалетная комната с дверью.

Для приведения существующего жилья в соответствие со стандартами арендодателям будет предоставлен переходный период. По оценкам властей, капитальный ремонт потребуется примерно 30% таких квартир. После истечения льготного срока сдавать можно будет только сертифицированное жилье. Власти Пекина рассматривают жилищный кризис как одну из причин массовых протестов 2019 года в Гонконге и намерены полностью искоренить подобные формы проживания к 2049 году.

Для примера, квартира в Гонконге – 4 квадратных фута (меньше 1 м2). Хотите верьте, хотите нет, но эта крошечная комната, которая большая похожа на клетку, на самом деле считается квартирой в Гонконге — ее аренда даже стоит 167 долларов в месяц! Эти жилые помещения начали появляться в 50-х годах; в настоящее время здесь чаще всего проживают одинокие мужчины, живущие за счет помощи правительства.

А вот еще квартира в Гонконге - 16 квадратных футов (1,5 м2). Судя по всему, в Гонконге очень хорошо владеют искусством делать маленькие помещения, потому что эта квартира меньше средней тюремной камеры. Конечно, все лучше, чем жить в тесной клетке, но термин «лучше» все же слабо здесь уместен.

Аренда этого помещения на один месяц стоит 384 доллара и сравнима скорее со шкафом, чем с настоящей комнатой. К счастью, большинство из них оснащены беспроводным доступом в Интернет, кондиционером и окном (хотя не все из них имеют эти удобства). Коридоры, ведущие через здания, в которых расположены подобные квартиры, такие же маленькие, а комнаты — это, по сути, просто место, где можно поставить кровать. Некоторые жильцы оснащают свои «квартиры» небольшим декором – полочки над кроватью и всякими безделушками.